Stranger Things : la saison 5 va résoudre l’un des plus grands mystères de la série

Les créateurs de Stranger Things continuent d’en révéler un peu plus à propos de la saison 5, en teasant cette fois l’une des réponses les plus attendues par les fans. À la fin de la saison, on apprend que l’Upside Down est coincé dans le temps, au moment où Will y est retenu captif, dans la saison 1. Les prochains épisodes révéleront pourquoi.

« Nous voulions vraiment donner au public beaucoup de réponses importantes », explique Ross Duffer à propos de l’Upside Down. Force est de constater que la fin de la saison 4 de Stranger Things nous en dit beaucoup à propos du monde parallèle. Attention, comme d’habitude, spoilers droit devant. Dans le dernier épisode donc, on apprend que Vecna se trouve derrière tous les événements qui ont frappé Hawkins depuis le début de la série, mais surtout que l’Upside Down n’était pas encore la terre désolée que l’on aujourd’hui, lors de son arrivée.

Il s’agit d’une révélation choc, qui remet en perspective le rôle de Vecna et, par extension, celui d’Eleven. Mais, comme le souligne Ross Duffer, « quelques points d’interrogation subsistent encore ». En effet, l’épisode 7 nous fait une autre révélation majeure pour l’histoire de la série. Alors que Nancy et ses amis sont également coincés dans l’Upside Down, la journaliste en herbe tombe sur son journal intime. Or, la dernière entrée de celui-ci est datée du 6 novembre 1983, soit… trois ans auparavant.

La saison 5 de Stranger Things va apporter beaucoup de réponses

Cette date n’est pas due au hasard. En effet, il s’agit du jour où Will s’est retrouvé pour la première fois coincé dans l’Upside Down, lors de la première saison. Il semblerait donc que le temps se soit arrêté à cet instant pour le monde parallèle, sans que l’on ne sache encore pourquoi à ce stade de l’histoire. Pourtant, « il s’agit d’un événement majeur de l’intrigue », avoue Ross Duffer.

Heureusement « cette question clé va animer notre dernière saison pendant que nous concluons l’histoire et donnons le reste des réponses ». Patience donc, les réponses arrivent. Selon les premières rumeurs, la saison 5 pourrait débarquer sur Netflix dès l’année 2024. Une dernière salve d’épisodes qui s’annonce d’ores et déjà épique : « Nous l’avons un peu laissé entendre dans la deuxième saison, mais nous voulons une invasion complète de l’envers du décor, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. »

