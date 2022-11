Netflix vide son catalogue dès le 30 novembre 2022, voici la liste détaillée

Même si Netflix fait le plein de nouveautés chaque mois, il arrive que la plateforme supprime également des séries, films et documentaires de son catalogue, notamment pour des questions de droits. Or, ce sera justement d'ici le 30 novembre 2022 avec pas moins de 54 films et séries qui disparaissent du service de streaming.

Il y a peu, nous avons publié dans nos colonnes la liste des nouveautés à venir sur Netflix en décembre 2022. Comme d'habitude, les ajouts sont nombreux et il y a de quoi plaire à tous les publics, entre The Witcher : l'Héritage du sang, la saison 2 d'Alice in Borderland, la série d'animation Dragon Age Absolution ou encore l'adaptation de Pinocchio signée Guillermo Del Torro.

Malheureusement, si le catalogue reçoit régulièrement des nouveautés, le service de streaming fait souvent du nettoyage et autant dire qu'il y a de nombreux titres qui passent à la trappe d'ici ce mercredi 30 novembre 2022.

En effet, nous venons d'apprendre que Netflix compte supprimer 54 films et séries de son catalogue français. Certains titres ont d'ores et déjà disparu aujourd'hui, et la majorité ne sera plus disponible dès ce mercredi. Bien entendu, la plateforme n'a pas communiqué sur les raisons de ces départs, même si on se doute qu'il s'agit de questions de droits et de contrats de diffusion.

Par exemple, on note la suppression des films Spider-Man et Spider-Man 3 de la trilogie de Sam Raimi. Or, nous savons déjà que ces films doivent débarquer dans le catalogue de Disney+ en décembre 2022. En d'autres termes, la firme aux grandes oreilles continue de récupèrer petit à petit les films et séries Marvel encore disponibles sur Netflix.

Voici la liste des séries/films supprimés sur Netflix

Comme dit plus haut, six contenus ont été retirés ce mardi 29 novembre, tandis que 54 films/séries/documentaires seront supprimées dès demain. Sans plus attendre, en voici la liste détaillée.

Retirés de Netflix France le 29 novembre :

Les Vestiges du jour, 1993

Passengers, 2016

Total Recall : Mémoires programmées, 2012

Délivre-nous du mal, 2014

Le Gospel du bagne, 2008

Terreur point com, 2002

Retirés de Netflix France le 30 novembre :

La Liste de Schindler, 1993

Hitting the Apex, 2015

Gran Torino, 2008

Blood Diamond, 2006

L'étrange histoire de Benjamin Button, 2008

Tokyo Godfaters, 2003

Very Bad Trip, 2009

Very Bad Trip 2, 2011

Very Bad Trip 3, 2013

Une merveilleuse histoire du temps, 2014

La Leçon de piano, 1993

Oggy et les Cafards, 1998

Spider-Man, 2002

Spider-Man 3, 2007

Gatsby le Magnifique, 2013

L'Idéaliste, 1997

Everest, 2015

Don't Let Go, 2019

Bright Star, 2009

Contagion, 2011

Hannibal, 2001

Demolition Man, 199.

Les pleins pouvoirs, 1997

Sweetie, 1989

Iron Fists and Jung-Fu Kicks, 2019

Robin des Bois, 2010

Les chroniques de Riddick, 2004

Le Redoutable, 2017

Famille recomposée, 2014

La Dernière Maison sur la gauche, 2009

Yellow Rose, 2019

Happy Feet, 2006

L'ombre du mal, 2012

Dark Shadows, 2012

Superman Returns,, 2006

L'amour sans préavis, 2002

Gang de Requins, 2004

Oscar le canard, 2016

Comme Cendrillon, 2004

Daylight, 1996

Mort subite, 1995

Sparkle, 2012

La Malédiction de Chucky, 2013

Le beau-père – The stepfather, 2009

L'île des monstres, 2017

Alma Perdida, 2009

Vendetta, 2015

Le Roi Scorpion 3 – L'Oeil des Dieux, 2011

Anaconda 3 : L'héritier, 2008

Christiane Amanpour : Sex & Love Around the World, 2018

Les p'tits aliens, 2014

Paprika, 2018

Rucker50, 2016

Si j'étais un Animal, 2016

Notez que des séries cultes brillent également par leur absence sur la formule avec publicités lancée par Netflix en début novembre 2022. En effet, certains show phares de la plateforme comme The Breaking Bad, The Crown, Cobra Kaï, ou encore How to Get Away With Murder ne sont pas encore disponibles dans le catalogue de cet abonnement à moindre coût. La raison ? Netflix n'a pas encore abouti à un accord avec les ayant droits de ces séries, comme Disney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros et Lions Gate Entertainment.

Source : Flixboss