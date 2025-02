Stranger Things aura une vie après son ultime saison, Samsung mise beaucoup sur sa Galaxy Ring, c’est le récap’ de la semaine

Les créateurs de Stranger Things évoquent un futur pour l’univers de la série à succès, Samsung a de beaux projets pour sa bague connectée, Google Photos profite d’une nouvelle option très pratique, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes fans de Stranger Things, vous serez ravis d’apprendre que les créateurs n’en ont pas fini avec l’univers de la série. Microsoft empêche à nouveau les PC non compatibles de profiter de Windows 11 et Google ajoute une nouvelle option dans son application Photos. Alors que Samsung mise gros sur sa Galaxy Ring, Stellantis cherche à améliorer la sécurité de ses véhicules électriques.

Il est encore un peu tôt pour dire Adieu à l’univers de Stranger Things

Si la cinquième saison de Stranger Things, dont la diffusion est prévue pour le courant de l’année 2025 sur Netflix, sera bien la dernière, on peut s’attendre à des projets futurs autour de l’univers de la série. En effet, les créateurs Matt et Ross Duffer se sont exprimés quant au potentiel de Stranger Things. Matt Duffer n’a rien dévoilé de précis, mais rassure les fans, « il y a d'autres histoires de Stranger Things à raconter et en préparation ». Reste à savoir si les fans de Stranger Things pourront découvrir d’autres aventures sur scène, à la télévision ou sur un autre support.

Windows 11 : il devient compliqué d’installer Windows 11 sur un PC non compatible

Alors qu’il existait jusqu’à présent une méthode pour installer Windows 11 sur d’anciens ordinateurs en contournant les restrictions imposées par Microsoft, la solution a été retirée du site de l’entreprise. En effet, il n’existe désormais plus de solution pour profiter de Windows 11 sur un appareil non compatible. Une façon pour Microsoft d’imposer son intention de voir son système d’exploitation uniquement installé sur des ordinateurs récents. Rendez-vous dans notre actu dédiée si vous souhaitez malgré tout forcer l’installation de Windows 11.

Galaxy Ring : Samsung rêve d’un Anneau Unique

L’Anneau Unique, Samsung en rêve et a de grands projets pour sa Galaxy Ring. En effet, le constructeur sud-coréen imagine une bague à tout faire, hyper connectée, notamment avec son S Pen. Un récent brevet déposé par Samsung révèle également le projet de donner la capacité à la Galaxy Ring de pouvoir agir sur les écrans de nos tablettes et smartphones sans les toucher.

Stellantis veut améliorer la sécurité de ses voitures électriques

Stellantis vient de déposer un nouveau brevet d’échappement pour ses véhicules électriques. Le but du constructeur automobile est de renforcer la sécurité de ses voitures grâce à une solution surprenante de pot d’échappement qui permettrait d’évacuer les gaz inflammables générés en cas de surchauffe de la batterie, de choc ou de dysfonctionnement. Un système novateur dont l’objectif est de limiter les risques d’incendie.

Google Photos profite d’une nouvelle option très pratique

Jusqu’à présent, l’affichage de Google Photos était très encombré. En effet, vos photos se retrouvent perdues au milieu de tous les clichés reçus sur WhatsApp ou Messenger. Bonne nouvelle, l’application profite d’une nouvelle option qui permet de nettoyer votre grille en quelques secondes. Il est temps de jeter un œil à notre actu dédiée pour savoir comment personnaliser votre application et comment afficher ou non le contenu de vos autres applis dans Google Photos.

Nos tests de la semaine

Xiaomi Smart Band 9 Pro : un très bon rapport qualité/prix

Si vous êtes sportif, la Xiaomi Smart Band 9 Pro sera sûrement trop limitée pour vous. Cela étant dit, c’est un appareil facile à utiliser, qui mise sur un design simple, élégant et sobre, un très bon écran et une autonomie solide. Elle coûte moins de 80 euros et pourrait parfaitement convenir à ceux qui cherchent leur première montre connectée. On adore l’Hyper OS, classique mais très efficace.

Samsung Galaxy S25 : un smartphone compact riche en points forts

Si vous cherchez un smartphone compact, haut de gamme et au prix relativement raisonnable, le Galaxy S25 est fait pour vous. Lors de notre test, nous avons été conquis par son écran bien calibré, son très bon capteur principal, la puissance de son processeur et ses 12 Go de RAM. Le WiFi 7 est enfin au rendez-vous et on apprécie les 7 ans de mises à jour assurées. On regrette que la charge rapide ne le soit pas vraiment et on aurait adoré pouvoir profiter de l’autofocus sur l’ultra grand-angle.

Kingdom Come Deliverance 2 : des graphismes sublimes et une intrigue captivante

Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu presque parfait. Nous avons été éblouis par sa reproduction historique, son intrigue prenante, ses quêtes diversifiées et son immense monde ouvert. Un titre qui est parvenu à nous surprendre encore et encore après plusieurs dizaines d’heures de jeu, notamment grâce à ses sublimes graphismes. Petits bémols, les combats pourraient être moins brouillons, la mise en scène mériterait un peu plus de punch et on regrette que la VF soit si catastrophique. Attention, il reste encore quelques bugs.

