Stranger Things ne s’arrêtera pas avec sa saison 5, il y a une bonne nouvelle

Matt et Ross Duffer, créateurs de la série à succès Stranger Things, se sont exprimés au sujet de son futur alors que tout le monde attend avec impatience la cinquième et ultime saison.

La saison 5 de Stranger Things sera douce-amère. Frappée par la grève des scénaristes d’Hollywood en 2023, elle prend beaucoup de retard et il faut attendre fin 2024 pour l'annonce de fin de tournage. Les épisodes sont donc attendus avec impatience, mais ils signeront aussi la fin des aventures de Dustin, Mike, Lucas, Will, Onze et de tous les autres personnages de la série.

Consolons-nous avec la promesse d'un final grandiose. Lors d'un événement tenu à Los Angeles, Ross Duffer, créateur de Stranger Things avec son frère Matt, rassure : “À la fin [du tournage], nous avions plus de 650 heures de rush. Il va donc sans dire que c'est notre plus grosse saison et la plus ambitieuse à ce jour. C'est comme avoir 8 blockbusters“. Pas mal, et pourtant il y a mieux.

La saison 5 de Stranger Things ne signe pas la fin de l'univers de la série

C'est Matt Duffer qui vend la mèche : “Il y a d'autres histoires de Stranger Things à raconter et en préparation. Il est un peu tôt à ce stade pour en parler, mais nous sommes profondément impliqués dans chacune d'elles. Il est très important pour nous que tout ce qui porte le nom de Stranger Things soit de la plus haute qualité possible […]. Il faut que cela soit simplement génial – ou nous devons penser que c’est génial. Et il y a beaucoup de choses que nous considérons comme géniales en préparation“.

Pas de doute possible donc : les créateurs de la série n'en ont pas fini avec leur univers. On se rappelle qu'une pièce de théâtre se joue en ce moment à Londres, Stranger Things The Fist Shadow, un préquel qui contient des indices sur l'intrigue de la saison 5. Pour l'instant, impossible de dire si les projets des frères Duffer prendront forme sur les planches, le grand/petit écran, voire sous forme de livre ou autre support auquel on ne s'attend pas forcément. L'ultime saison de Stranger Things sera diffusée sur Netflix dans le courant de l'année 2025.

