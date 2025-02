Un pot d’échappement sur une voiture électrique ? Voici l’astuce de Stellantis pour rendre ses véhicules plus sûrs

Un échappement sur une voiture électrique ? L’idée peut surprendre, mais ce nouveau brevet de Stellantis a un objectif bien précis. Le constructeur cherche à améliorer la sécurité des batteries en cas de surchauffe. Cette approche innovante pourrait limiter les risques d’incendie et rendre les véhicules électriques encore plus sûrs.

Les incendies de voitures électriques sont rares, mais lorsqu’ils se produisent, ils peuvent être catastrophiques. En France, une Renault Zoé en recharge qui a pris feu en 2024, a détruit entièrement la maison de sa propriétaire. Quelques années plus tôt, l’incendie du cargo Felicity Ace, transportant 4 000 voitures haut de gamme dont des Porsche et Lamborghini, a mis en évidence la difficulté d’éteindre ces feux. Contrairement aux véhicules thermiques, les batteries au lithium peuvent s’embraser spontanément et continuer de brûler pendant plusieurs heures.

Alors que Renault veut réduire ce risque avec une batterie capable de s’éteindre seule en cas de surchauffe, Stellantis adopte une autre approche. Le constructeur a imaginé un échappement pour véhicules électriques. Contrairement aux pots d’échappement classiques des voitures thermiques, ce dispositif n’a rien à voir avec les gaz polluants. Son rôle serait d’évacuer les gaz inflammables générés en cas de défaillance de la batterie afin d'empêcher une explosion ou un incendie. Cette solution pourrait s’avérer particulièrement utile pour les modèles équipés de batteries à haute capacité, qui stockent une énorme quantité d’énergie et sont donc plus exposés aux risques de surchauffe en cas de choc ou de dysfonctionnement.

Stellantis crée un système pour évacuer les gaz dangereux des batteries

Lorsqu’une batterie subit une surchauffe extrême, elle peut entrer en emballement thermique. Ce phénomène entraîne une réaction chimique libérant des gaz hautement inflammables comme l’hydrogène ou le méthane. Si ces derniers s’accumulent à l’intérieur du pack batterie, un incendie peut se déclencher brutalement. Le système imaginé par Stellantis permettrait de les évacuer en toute sécurité à l’extérieur du véhicule avant qu’ils n’atteignent un seuil critique. Pour cela, le brevet décrit un réseau de conduits capables de détecter une surchauffe et de les libérer.

Pour aller encore plus loin, Stellantis propose également un traitement de ces gaz avant leur évacuation, un peu comme un catalyseur pour batterie. L’objectif est de limiter les rejets nocifs tout en réduisant les risques d’incendie. Grâce à cette innovation, le groupe automobile espère renforcer la sûreté des véhicules électriques et rassurer les conducteurs face aux dangers liés aux batteries. Si ce brevet venait à être intégré dans les futurs modèles, il pourrait bien devenir un nouveau standard de sécurité pour l’ensemble de l’industrie automobile.