Microsoft met fin à l’installation de Windows 11 sur les PC non compatibles, que faire maintenant ?

Microsoft ne permet plus officiellement d’installer Windows 11 sur un PC non compatible. Une méthode de contournement, pourtant documentée par l’entreprise depuis 2021, vient d’être supprimée. Une décision qui complique encore plus la situation pour les utilisateurs d’anciens ordinateurs.

Depuis son lancement, Windows 11 impose des règles strictes pour son installation. De nombreux ordinateurs plus anciens ne peuvent pas l’installer à cause de ces restrictions. Mais jusqu’ici, une astuce permettait d’y arriver facilement. Elle était même expliquée sur le site officiel de Microsoft.

Cette méthode consistait à modifier un petit paramètre dans Windows pour passer outre certaines vérifications. Elle permettait d’installer Windows 11 même si l’ordinateur ne remplissait pas les critères demandés. Mais récemment, Microsoft a discrètement supprimé cette solution de son site, signe qu’elle ne veut plus qu’elle soit utilisée.

Microsoft retire discrètement l’astuce pour installer Windows 11 sur les PC non compatibles

Le changement a été repéré après la publication de Windows 11 24H2, la dernière mise à jour du système. Avant cela, Microsoft expliquait encore comment installer Windows 11 sur un PC non compatible. Désormais, l’entreprise ne propose plus aucune solution et recommande uniquement d’acheter un nouvel ordinateur. La modification elle-même semble toujours fonctionner, mais la société pourrait chercher à la bloquer à l’avenir. Officiellement, seules les machines récentes sont désormais éligibles à Windows 11, ce qui oblige de nombreux utilisateurs à revoir leurs options.

Avec cette suppression, Microsoft renforce sa position : Windows 11 est réservé aux ordinateurs récents. Dell et AMD, deux grands partenaires de la marque, soutiennent aussi cette approche. À l’approche de la fin du support de Windows 10 en octobre 2025, cela pose problème pour de nombreux utilisateurs. Ceux qui ne veulent pas changer d’ordinateur ont trois solutions :

Forcer l’installation de Windows 11 par d’autres moyens , mais sans garantie que cela fonctionne à long terme.

de Windows 11 par , mais sans garantie que cela fonctionne à long terme. Passer à un autre système d’exploitation, comme Linux , qui continue de prendre en charge d’anciens PC.

, qui continue de prendre en charge d’anciens PC. Payer pour prolonger le support de Windows 10 via le programme ESU (Extended Security Updates). Ce service, habituellement destiné aux entreprises, permet de recevoir des mises à jour de sécurité après 2025, mais il sera payant et son prix augmentera chaque année.

Microsoft pousse donc clairement les utilisateurs vers l’achat d’un nouvel ordinateur, ce qui risque de frustrer ceux qui souhaitaient conserver leur matériel encore quelques années.