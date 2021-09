Stock PS5 Cdiscount : la console de Sony est de retour, vite !

Un nouveau stock PS5 vient d'être mis en ligne du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Comme lors des derniers stocks, et vu les quantités limitées, il faut faire très vite pour espérer se procurer la console de Sony.

Retour en stock de la PlayStation 5 sur Cdiscount ! Seules les personnes les plus rapides pourront mettre la main sur la console next gen de Sony. Si vous ne voyez pas la console une fois sur la page, nous vous conseillons de l'actualiser autant de fois que possible à l'aide de la touche F5. Si vous êtes sur smartphone et que vous n'arrivez pas à finaliser votre achat, essayez depuis un PC et vice-versa. Patience et persévérance sont de mise pour réussir à acheter la PS5.

La PS5 de Sony, console nouvelle génération attise toute l'attention de la communauté de joueurs. Cela dit, depuis sa sortie en novembre dernier, le constructeur nippon enregistre une demande sans précédent. En l'espace d'un mois, plus de 3 millions de PlayStation 5 ont été écoulées. La console next gen réalise un meilleur lancement que son illustre prédécesseur, la PS4. Lorsque les commerçants la proposent à la vente, quelques minutes voire quelques secondes suffisent à voir les stocks s'envoler.

Stock PS5 : comment réussir à l'acheter sur Cdiscount ?

Pour information, lors des derniers stocks PS5 Cdiscount, il fallait obligatoirement ajouter un autre produit expédié par Cdiscount au panier afin que ce dernier puisse être validé et arrivé au processus final de commande. Vous pouvez par exemple ajouter une manette DualSense ou la télécommande PS5. Nous vous conseillons également de cocher la case “Expédié par Cdiscount” dans le champ “AFFINER PAR” située à gauche de la page de vente si vous ne voyez pas la console.

Enfin, dans cette optique, nous vous invitons également à consulter notre article qui regroupe les astuces et conseils pour réussir à acheter la PS5. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous, en espérant que la console soit (enfin) votre lors de ce stock PS5 Cdiscount !