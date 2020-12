Le pack Nintendo Switch aux couleurs d’Animal Crossing New Horizons avec le jeu intégré est en stock. Boulanger et Auchan font partie des rares marchands à le proposer et il est à 350 € au lieu de 380 €. Si vous souhaitez l’offrir pour Noël, c’est maintenant qu’il faut l’acheter.

Voir ici la Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons sur Boulanger

Voir ici la Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons sur Auchan

La semaine du Black Friday continue de battre son plein. La Nintendo Switch reste l’une des consoles star de cette grande messe des bons plans. On la retrouvera encore sous bien des sapins cette année, et ce, malgré le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X. Vous souhaitez l’offrir pour Noël ? Rien de tel qu’un pack à l’effigie du jeu phare de Nintendo sorti en 2020.

Il existe en effet un bundle contenant la Switch et Animal Crossing New Horizon. La console est entièrement personnalisée à l’image du jeu de simulation de vie. De la station d’accueil aux manettes Joy-Con (en coloris bleu turquoise) en passant par la Switch elle-même. Habituellement facturé 379,99 €, le Bundle est actuellement disponible au meilleur prix à 349,99 €.

C’est donc une excellente occasion pour vous offrir le pack Animal Crossing New Horizon avec la Switch. Sachant que le bundle se fait rare d’une part et que vous profitez d’une économie appréciable de 30 €. Près de quatre ans après sa sortie, le prix de la Nintendo Switch n’a pas bougé. Hors promo, la console est toujours proposée chez quasiment tous les marchands à 299,99 €.