Il transforme son Steam Deck en borne d’arcade et le résultat est absolument incroyable

Sur Reddit, un propriétaire de Steam Deck a partagé un mod pour le moins étonnant de sa console. Plutôt que de se contenter d'y jouer en mode portable, il a transformer cette dernière en véritable borne d'arcade fonctionnelle. Et ce n'est pas tout : il peut également l'emporter partout avec lui et y jouer grâce à des lunettes de réalité augmentée.

Le Steam Deck est sans doute l'une des consoles les plus versatiles sur le marché actuellement. Un statut qu'elle doit, entre autres, au fait qu'elle n'est, justement, pas vraiment une console, mais plutôt un PC intégré dans un emballage de console portable. Mais aussi au fait que pour peu que l'on sache ce que l'on fait, il n'est pas particulièrement difficile de faire ce que l'on veut de la machine.

En mettant les mains dans le cambouis, il est possible de transformer le Steam Deck en émulateur ultime, en petit PC de salon… ou, si l'on se nomme TGPaterson et que l'on est doté d'une imprimante 3D, en véritable borne d'arcade. Voilà en effet le projet légèrement farfelu que l'internaute a publié sur le subreddit dédié au Steam Deck hier. Et on est très fans du résultat.

Sur le même sujet – Steam Deck : une option permet enfin d’empêcher le burn-in de l’écran OLED, il était temps

Son Steam Deck devient une borne d'acarde portable, késako ?

Comme pour la plupart des projets de cette trempe, TGPaterson a commencé par retirer la carte-mère de son Steam Deck avant de la déposer dans un petit réceptacle imprimé en 3D. Il a ensuite brancher le tout à un écran de 22 pouces (légèrement plus agréable à l'oeil que ceux d'époque, cela va sans dire), ainsi qu'à un pad de controller arcade.

Rangez le tout dans une coque de borne d'arcade également imprimée en 3D, installez les émulateurs de votre choix sur Steam Deck, et vous voilà avec votre propre espace rétrogaming comme à l'époque. À ceci près que cette borne-ci ne se goinfrera pas de la moindre pièce présente dans votre portefeuille.

Mais TGPaterson ne s'est pas arrêté là. La petite boîte comprenant la carte-mère peut se détacher de la borne et se connecter directement à ses lunettes de réalité augmentée. Autrement dit, celui-ci peut jouer à tous les jeux présents sur sa console, sans même avoir à consulter son écran. Un style absolu.