RTX 3000, RX 6000 : le prix des cartes graphiques baisse légèrement, une lueur d’espoir pour les joueurs ?

L’année 2022 commence par une bonne nouvelle pour les joueurs : en Allemagne, le prix des cartes graphiques est en légère baisse. Il reste malgré tout très élevé : 189 % du prix conseillé pour les RTX 3000 et 185 % pour les RX 6000. Pas de quoi sauter au plafond donc, surtout que les tarifs pourraient de nouveau s’envoler.

C’est un cadeau de Noël qui arrive quelque peu en retard. On pourrait même hésiter à appeler cela ainsi, tant la différence est faible. Mais elle est bien là : en ce mois de janvier 2022, les cartes graphiques Nvidia et AMD sont légèrement moins chères qu’en décembre. En effet, selon les données de 3DCenter, les RTX 3000 s’affichent à 189 % du prix conseillé, contre 191 % le mois dernier. Les RX 6000 passent quant à elle de 192 % à 185 % du prix conseillé.

Doit-on pour autant crier victoire ? Indéniablement, non. Premièrement, cette baisse a été enregistrée en Allemagne, et ne représente pas nécessairement la situation du marché au niveau international. Qui plus est, on est encore loin d’atteindre des tarifs convenables. Si baisse il y a, il faut toujours compter quasiment le double du prix initial pour espérer mettre la main sur un modèle dernier cri.

Le prix des cartes graphiques baisse, mais pour combien de temps ?

Difficile, en plus de cela, de ne pas se montrer pessimiste quant à la suite des événements. En effet, l’été dernier avait déjà été l’occasion de voir le prix des cartes graphiques chuter, injectant ainsi beaucoup d’espoir dans le cœur des joueurs. Malheureusement, à peine deux mois plus tard ces derniers reprenaient leurs mauvaises habitudes en atteignant du nouveau des sommets.

Ceci étant dit, tout n’est pas perdu. Lors du CES 2022, Nvidia et AMD ont tous deux présenté des modèles entrée de gamme très alléchants. La RTX 3050 chez Nvidia et la RX 6500 XT chez AMD s’adressent chacune aux joueurs qui ne souhaitent pas dépenser des milliers pour jouer sur PC tout en profitant de performances décentes. Sans compter sur l’arrivée prochaine de l’ARC Alchemist qui risque bien de redistribuer les cartes dans le secteur.