Steam Deck : Valve promet que vous pourrez lancer n’importe quel jeu

Le Steam Deck sera capable de faire tourner tous les jeux, même les AAA récents les plus gourmands. C'est en tout cas qu'assure Valve, dans une nouvelle vidéo accordée à nos confrères de site IGN. La console ne se limitera pas aux jeux indépendants.

Si vous pensez que le Steam Deck, la nouvelle console hybride de Valve, sera uniquement destinée à faire tourner des petits jeux indépendants peu gourmands en ressources, détrompez-vous. Dans une nouvelle vidéo publiée par nos confrères du site IGN, Valve a dévoilé de nombreuses informations sur les caractéristiques techniques et sur le hardware de la console.

Dans ses déclarations, l'entreprise américaine assure qu'il sera possible de lancer n'importe quel jeu de la bibliothèque Steam sur le Steam Deck, qu'il s'agisse d'un titre récent comme d'un gros AAA de l'acabit de Battlefield 2042 par exemple. Néanmoins, le constructeur avoue qu'il a fallu passer par de nombreux prototypes avant d'obtenir de telles performances.

“Nous avons examiné divers jeux issus du catalogue Steam de ces dernières années, mais le véritable test pour nous était les jeux qui sont sortis l'année dernière (ndrl : en 2020). Ils ne fonctionnaient pas bien sur les précédents types de prototypes et d'architectures que nous testions”, reconnaît Pierre-Loup Griffais, développeur chez Valve.

Le Steam Deck capable de faire tourner l'ensemble du catalogue Steam

Toujours selon lui, la console a maintenant atteint un niveau de développement suffisant pour lui permettre de lancer n'importe quel jeu et de le faire tourner de manière satisfaisante. “C'est la première fois que nous avons atteint le niveau de performance requis pour vraiment faire tourner la dernière génération de jeux sans problème. Tous les jeux que nous voulions rendre jouables sont – en réalité – l'ensemble de la bibliothèque Steam. Nous n'avons pas trouvé quelque chose que nous ne pourrions pas lancer sur cet appareil, ou qu'il ne pourrait pas gérer”, surenchérit Pierre-Loup Griffais.

Dans cette même vidéo, Yazan Aldehayyat, ingénieur chez Valve, a divulgué des informations supplémentaires sur le hardware du Steam Deck. Il a confirmé à nouveau que la machine embarque un nouvel APU AMD (terme créé par AMD pour désigner une combinaison GPU et CPU) qui offre des performances similaires aux processeurs de bureau Ryzen 3000 et aux dernières cartes graphiques de l'équipe rouge, les Radeon RX 6000. Il faut toutefois rappeler que le Steam Deck ne dépassera pas la qualité HD en 60 FPS. De fait, faire tourner les plus gros jeux se fera évidemment au prix de nombreuses concessions graphiques, à commencer par la définition et le framerate.

Source : IGN