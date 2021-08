Steam Deck : la compatibilité avec le Xbox Cloud Gaming se précise

Le Steam Deck, la prochaine console hybride de Valve, serait compatible avec le Xbox Cloud Gaming. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Phil Spencer sur Twitter. En effet, le grand patron de Xbox a pu essayer la machine pendant une semaine, et assure que le “xCloud fonctionne bien”.

Le Steam Deck s'annonce d'ores et déjà comme un carton. À peine annoncée, la console hybride de Valve est déjà en rupture de stock et les livraisons pour les nouvelles précommandes ne débuteront pas avant 2022. Il faut dire que la machine a plusieurs arguments à faire valoir, à commencer par sa configuration nettement plus musclée que celle de la Nintendo Switch OLED par exemple : un CPU 4-core sous architecture Zen 2 signé AMD cadencé jusqu'à 3,5 GHz, et un CPU AMD RDNA 2 pour une puissance brute de 1,6 Tflop.

Selon Valve, le Steam Deck sera donc capable de faire tourner n'importe quel jeu du catalogue Steam, y compris les AAA à venir comme Battlefield 2042 par exemple. À cette fiche technique séduisante, il faut rajouter le fait que le Steam Deck adoptera un écosystème ouvert. En d'autres termes, rien n'empêchera d'installer un jeu provenant de l'Epic Game Stores, de GOG, d'Origin ou d'Ubisoft Connect. Il sera même possible d'installer d'autres systèmes d'exploitation comme Windows 10 et Windows 11, Valve travaillant déjà à rendre compatible sa console avec le dernier OS de Microsoft.

Le “xCloud fonctionne bien” sur le Steam Deck d'après Phil Spencer

De fait, il est logique de penser que certains services à abonnement comme le Xbox Game Pass, le Xbox Cloud Gaming ou encore le Nvidia Geforce Now seront disponibles sur le Steam Deck. Concernant le Xbox Cloud Gaming, c'est visiblement le cas comme vient de le confirmer Phil Spencer sur Twitter.

En effet, le grand patron de la division Xbox a eu la chance d'essayer le Steam Deck pendant une semaine. Voici son impression après ses 7 jours d'essai : “Après avoir utilisé mon Steam Deck la majeure partie de la semaine, je peux dire que c'est un appareil vraiment agréable. Avoir des jeux avec moi en déplacement, la taille de l'écran, les contrôles sont tous excellents. Jouer à Halo et Age of Empires est agréable, le xCloud fonctionne bien. Félicitations à l'équipe de Steam Deck”, a-t-il-reconnu sur le réseau social.

Reste maintenant à savoir si le Xbox Cloud Gaming, d'ailleurs disponible depuis peu via l'application Windows, sera accessible sur le Steam Deck via un navigateur ou bien via une application native sur le Steam Deck. Le seconde option serait évidemment préférable, pour de meilleures performances.

Source : TechRadar