Le Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur l’application Windows

Microsoft a annoncé hier que son service de streaming dans le cloud, Xbox Cloud Gaming, est désormais disponible dans l'application Xbox sur Windows. Le service du Xbox Game Pass Ultimate n’a jamais été aussi accessible.

Xbox Cloud Gaming a d'abord été disponible sur PC fin juin, mais uniquement via un navigateur Web. Sur PC et iOS, le Xbox Cloud Gaming nécessitait un navigateur Web basé sur Chromium, ce qui fonctionnait assez bien, mais n'était sans doute pas une solution idéale.

Le Xbox Cloud Gaming, anciennement connu sous le nom de Project xCloud, est un avantage du Xbox Game Pass Ultimate, le service d'abonnement aux jeux premium de Microsoft. Avec cet abonnement, les utilisateurs ont accès à plus de 100 jeux qu'ils peuvent télécharger sur PC ou sur les consoles Xbox, mais le cloud gaming permet de jouer à tous ces jeux sur n’importe quel appareil, que ce soit un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur.

Le Xbox Cloud Gaming arrive sur l’application Windows

Désormais, Microsoft a annoncé que Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur PC Windows 10 directement via l'application Xbox dans 22 pays du monde, dont la France. Pour y accéder sur l’application Xbox de Windows, vous devez vous inscrire au programme Xbox Insider, qui est gratuit et ouvert à tous. Il faut également s'abonner à Xbox Game Pass Ultimate. Il vous suffit ensuite de connecter votre manette compatible via Bluetooth ou USB, de lancer l'application et de vous rendre dans l'onglet “Cloud” pour voir tous les titres disponibles.

Microsoft a également déclaré avoir ajouté de nouvelles fonctions au Xbox Cloud Gaming, notamment des informations sur l'état des manettes et du réseau, des fonctions sociales et la possibilité d'inviter d'autres joueurs dans vos parties. Le Xbox Cloud Gaming a également reçu récemment une mise à niveau de ses serveurs, autrefois équipés de Xbox One. En effet, Microsoft utilise désormais les nouvelles Xbox Series X, et celles-ci permettent de jouer en 4K jusqu’à 120 FPS.

Il n’y a donc pas de meilleur moment pour tester le cloud gaming de Microsoft, puisque celui-ci est désormais bien intégré à Windows grâce à l’application Xbox. Après l’application Xbox, nous savons déjà que le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming arriveront prochainement sur Android TV.

Source : Xbox