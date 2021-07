Le Steam Deck peut faire tourner Windows 10 et donc des milliers de jeux

Le Steam Deck, la nouvelle console portable de Valve, tourne sur un OS maison : Steam OS. Toutefois, le constructeur indique qu’il sera possible d’installer des systèmes d’exploitation tiers, comme Windows 10. De quoi permettre de multiplier ses possibilités.

L’annonce du Steam Deck a surpris tout le monde. Terminal portable capable de faire tourner tous les jeux Steam, il dispose de son propre OS : une version revue et corrigée de Steam OS. Mais si vous voulez installer Windows 10 dessus, vous pourrez, même si la machine n’est pas conçue pour.

En effet, Valve a précisé la nature de son produit dans sa FAQ et sa description est très claire :

Le Steam Deck est un PC, vous pouvez donc installer des logiciels tiers et d’autres systèmes d’exploitation.

Le SteamDeck, la console qui a la plus grosse ludothèque

Le terminal n’est donc pas verrouillé et vous pourrez très bien installer Windows 10 dessus. L’intérêt n’est pas de transformer votre Steam Deck en laptop, mais de profiter d’une plus large bibliothèque de jeux. Avec Windows 10, vous pourrez faire tourner tous les jeux Steam, mais aussi ceux de l’Epic Games Store et même ceux de l’application Xbox. xCloud pourra même être lancé, comme World of Warcraft via BattleNet. De quoi grandement élargir les possibilités. Une bonne nouvelle pour les bidouilleurs et pour ceux qui se sentent désormais trop à l’étroit sur Steam. Notons que la console n’étant pas conçue pour Windows 10, l’expérience pourrait ne pas être parfaite.

Nous parlons ici de Windows 10, car Windows 11 ne pourra de toute façon pas être installé dessus. En effet, le nouvel OS de Microsoft nécessite un écran de 9 pouces au minimum, ce qui n’est pas le cas ici (l’écran est de 7 pouces). Gageons que des bidouilleurs sauront trouver un chemin détourné pour y arriver.

Pour rappel, le Steam Deck dispose d’un APU custom conçu par AMD qui se rapproche beaucoup de ceux qu’on trouve sur les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X. Il est donc capable de faire tourner de très gros jeux. Il sera disponible au mois de décembre à un prix de départ fixé à 419 euros. Les précommandes ouvriront dès aujourd’hui à 19 heures.