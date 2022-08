Steam : Valve offre un tout nouveau design à son application Android et iOS

Steam a annoncé le lancement d’une bêta pour sa nouvelle application mobile qui vise à améliorer l'expérience avec un nouveau look et plus encore. Avec elle, Valve espère donner un coup de boost à la popularité de son application mobile.

Le développeur de jeux vidéo et distributeur numérique Valve vient d’annoncer la publication d’une version bêta de la prochaine mise à jour de son application mobile Steam. Celle-ci comprend de nouvelles fonctionnalités et des améliorations qui rendent l'application plus attrayante et plus pratique à utiliser.

Dans son annonce, Valve indique notamment que l'application a été reconstruite « sur un nouveau cadre et que son design a été modernisé », en plaisantant sur le fait que 2015 a appelé pour récupérer son application.

Lire également : Le Steam Deck sera désormais livré en avance, Valve a boosté la production

Qu’apporte la nouvelle version de l’application mobile Steam ?

Comme sur la précédente version, vous pouvez naviguer dans la boutique, obtenir des codes Steam Guard et confirmer des transactions. Cependant, vous disposez désormais également du tout nouveau système de connexion par code QR que de nombreuses autres applications proposent déjà. Vous pouvez donc le scanner avec votre téléphone sur le Web, sans avoir à saisir de mot de passe.

Valve promet également des notifications plus intelligentes et une bibliothèque améliorée. Récemment, Valve a d’ailleurs radicalement changé ses règles pour la présentation des jeux sur sa plateforme. Vous pouvez également ajouter plusieurs comptes à l'application Steam (et non plus seulement Steam Guard comme dans l'ancienne version).

Si vous avez utilisé l'application mobile Steam par le passé, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à la bêta de la nouvelle version. Bien que la bêta semble accueillir un nombre illimité de personnes sur Android, il convient de noter qu’elle est actuellement limitée à 10 000 personnes seulement sur iOS, conformément aux directives TestFlight d'Apple. Valve n'a d’ailleurs pas révélé quand la bêta prendra fin.

Quoi qu’il en soit, Valve demande aux fans d'essayer eux-mêmes la mise à jour, afin de recueillir les retours sur un large éventail de téléphones et autres appareils mobiles. « Plus tôt nous recevons vos commentaires sur un produit, mieux c'est. Ainsi, lorsque nous sommes suffisamment avancés, nous demandons aux utilisateurs investis de Steam d'essayer quelque chose et de nous faire part de leurs commentaires », écrit Valve.

Pour l’instant, les premiers retours semblent assez optimistes. Il semblerait que la boutique et les notifications sont améliorées tandis que Steam Guard est maintenant plus ciblé et beaucoup plus facile à trouver.