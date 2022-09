Call of Duty Modern Warfare 2 : les tricheurs envahissent la bêta, le studio réagit

Alors que la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 est attendue pour le 28 octobre 2022, les joueurs peuvent déjà avoir un avant-goût du multijoueur sur la bêta gratuite du titre. Seulement, les tricheurs sont déjà là pour gâcher la fête.

Call of Duty Modern Warfare 2 fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année, aux côtés de God of War Ragnarok, FIFA 23 ou encore A Plague Tale : Requiem ou The Callisto Protocol pour ne citer qu'eux.

Ce reboot de Modern Warfare 2 doit débarquer sur nos consoles et PC ce 28 octobre 2022. Et comme d'habitude, le studio Infinity Ward a ouvert depuis ce 18 septembre 2022 la bêta multijoueur de ce nouveau MW2. Pour les joueurs, c'est l'occasion d'avoir un aperçu de l'expérience offerte par le titre en multi, tandis que pour les équipes de développement, il s'agit d'une étape cruciale pour repérer les derniers bugs et connaître le ressenti des joueurs sur une nouvelle mécanique de gameplay, une arme, une map, etc.

Malgré un succès incontesté en termes d'audience avec plus de 170 000 participants enregistrés ce week-end dernier pour la 2e phase de beta, plusieurs points agacent déjà les joueurs. Il y a par exemple ce changement majeur sur la mini-map, un Time-To-Kill (ndlr : le temps nécessaire pour tuer une cible) jugé bien trop rapide sans oublier le SBMM, ce système algorithmique du diable qui se charge d'analyser votre niveau de jeu pour déterminer ensuite celui de vos adversaires.

Hackers on day one of the #MW2 beta 🙃

pic.twitter.com/n4jgnDOAkb — CDL Intel (@intelCDL) September 23, 2022

Les tricheurs sont déjà là pour gâcher la bêta

Et puis bien entendu, il y a les tricheurs. Alors qu'ils gangrènent toujours les parties de Call of Duty Warzone, les cheateurs étaient présents pour saborder la bêta de MW2 dès le premier week-end sur Playstation. Bien entendu, les choses ont empiré avec l'arrivée des joueurs PC et Xbox. Il suffit de se rendre sur YouTube et de faire une simple recherche “Bêta Modern Warfare Cheat” pour trouver des dizaines de vidéos où l'on peut admirer des tricheurs en action sur la bêta. Aimbot, wallhack, glitch permettant de passer derrière les décors de la carte), tout y est.

Une situation scandaleuse pour les joueurs, et gênante pour Infinity Ward et Activision. En effet, l'éditeur américain s'était engagé à rendre la vie dure aux tricheurs sur MW2 et Warzone 2 avec une nouvelle version du logiciel anti-triche Ricochet. Visiblement, il y a des ratés. Face à la grogne des joueurs, Infinity Ward a annoncé sur Twitter qu'ils allaient “prendre des mesures contre les cheateurs et hackers dans les parties sur la Beta”. Quoi qu'il en soit, la présence en masse des tricheurs n'augure rien de bon pour la sortie du jeu…