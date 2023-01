Windows 10 : Microsoft arrête de vendre le système d’exploitation, place à Windows 11

Microsoft va cesser la vente de Windows 10 dès le 31 janvier 2023. Il ne sera plus possible d’acheter puis de télécharger l’OS sur le site officiel. A la place, il faudra opter pour Windows 11. Cela ne signifie pas pour autant que le système d’exploitation est abandonné, loin de là.

Si vous souhaitez acheter Windows 10 sur le site officiel de Microsoft, dépêchez-vous de le faire. En effet, la firme de Redmond annonce la fin de la commercialisation. Après le 31 janvier, il ne sera plus possible de se le procurer.

Pas d’annonce fracassante de la part de Microsoft, mais un simple message apparu sur la page de téléchargement de l’OS :

Après le 31 janvier 2023, le téléchargement de Windows 10 ne sera plus proposé à la vente. Windows 10 sera toujours pris en charge avec les mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces jusqu’au 14 octobre 2025.

Windows 10 laisse sa place à Windows 11

Le but est évidemment de laisser la place à Windows 11. Ce dernier, sorti en octobre 2021, représente l’avenir pour Microsoft. Il dispose de certaines contraintes, comme la nécessité d’avoir une puce TPM 2.0, ce qui conduit beaucoup d’utilisateurs à rester sur Windows 10. Mais dans une dizaine de jours, il faudra abandonner l’idée d’acheter ce dernier « neuf ». Rien de dramatique là-dedans, puisque le passage à Windows 11 représente le sens de l’Histoire.

A lire aussi – Windows 11 : l’explorateur de fichiers va avoir le droit à un sacré coup de jeune

Si vous êtes actuellement sur Windows 10, pas de panique ! Cette version de l’OS ne sera certes plus vendue, mais sera toujours suivie. Les mise à jour de sécurité et les améliorations seront toujours déployées pour tous les utilisateurs, et ce jusqu’en 2025 au minimum. Après cela, le support sera à l’appréciation de Microsoft.

Pour rappel, Windows 10 est sorti en octobre 2015 et a instauré les codes actuels de l’OS, qui se cherchait une nouvelle identité depuis Windows 8 en 2012. Windows 11, arrivé en 2021, reprend les grandes lignes de son prédécesseur en améliorant beaucoup de choses au niveau du design. Nous ne saurons trop vous conseiller de sauter le pas si vous ne l’avez pas encore fait.