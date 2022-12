Google Chrome recommande à tous les utilisateurs d’installer la dernière version de Windows

Alors que Google Chrome est toujours l’un des rares navigateurs à fonctionner sur des versions de Windows plus anciennes, cela devrait bientôt changer. Il est donc fortement conseillé aux utilisateurs de passer sur les versions les plus récentes.

Il y a quelques semaines, Google a décidé de mettre fin à la prise en charge par Chrome des versions obsolètes du système d’exploitation de Microsoft. En effet, à partir de la version Chrome 110, qui est actuellement prévue pour janvier 2023, le navigateur le plus populaire au monde ne sera plus compatible avec Windows 7 ni Windows 8.1. Cela signifie qu’à partir de cette date, vous n’aurez plus accès aux nouvelles mises à jour, et votre navigateur sera donc exposé aux pirates.

En prévision de cette étape importante, Google Chrome affiche désormais des avertissements lorsqu'il fonctionne sous Windows 7 et Windows 8.1, encourageant les utilisateurs à passer à un système d'exploitation plus récent. « Pour obtenir les futures mises à jour de Google Chrome, vous aurez besoin de Windows 10 ou d'une version ultérieure. Cet ordinateur utilise Windows 7 », peut-on lire sur un appareil Windows 7.

Google Chrome va bientôt abandonner Windows 7 et 8.1

Google Chrome n’est pas le seul navigateur qui veut vous pousser à passer aux versions plus récentes de Windows. D'autres navigateurs basés sur Chromium, comme Brave, affichent également le même type d’avertissement sur les machines plus anciennes. La notification est toujours affichée dans l'onglet actif du navigateur. Sa fermeture la supprime pour la session, mais elle revient au prochain démarrage du navigateur.

« Vous devrez vous assurer que votre appareil exécute Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les futures versions de Chrome. Cela correspond à la fin de la prise en charge par Microsoft de l'ESU de Windows 7 et du support étendu de Windows 8.1 le 10 janvier 2023 », avait déclaré Google lors de l’annonce de la fin de la prise en charge. « Si vous êtes actuellement sous Windows 7 ou Windows 8.1, nous vous encourageons à passer à une version de Windows prise en charge avant cette date pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières mises à jour de sécurité et fonctionnalités de Chrome ».

Tout comme Google, nous vous conseillons vivement de mettre à jour votre ordinateur vers une version plus récente de Windows. Microsoft veille également à inciter les propriétaires de PC sous Windows 10 à passer rapidement à Windows 11. Cela vous permettra non seulement de profiter des dernières fonctionnalités du géant américain, mais offrira également plus de sécurité à votre ordinateur.