Starship : comment regarder le décollage de la fusée géante d’Elon Musk en direct ?

Le décor est enfin planté pour le lancement par SpaceX de son très attendu vaisseau Starship. La fusée à deux étages n'atteindra peut-être pas l'orbite lors de son voyage inaugural, mais SpaceX assure que “l'excitation est garantie”.

Après plusieurs années d’attente qui ont vu se dérouler de nombreux tests de lancement, dont plusieurs ont été soldés par une explosion, la fusée géante d’Elon Musk est enfin prête. Cette fusée de 120 mètres de haut devrait exercer une poussée sans précédent de 70 MN (méganewtons) au moment du décollage, ce qui en ferait le véhicule de lancement le plus puissant de l'histoire de l'humanité.

Le Super Heavy, la partie inférieure qui propulsera le véhicule supérieur Starship en orbite, est équipé de 33 puissants moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Le vol d'essai utilisera en particulier les prototypes Ship 24 et Booster 7. Starship est conçu pour être entièrement réutilisable. À terme, Elon Musk s’attend à pouvoir à lancer plusieurs fusées par jour pour coloniser d’autres planètes, dont notamment Mars.

Quand et comment suivre le lancement de SpaceX ?

Quand a lieu le lancement de Starship ? : lundi 17 avril 2023

lundi 17 avril 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 14h15 (heure française)

à 14h15 (heure française) Comment suivre le live de SpaceX : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plus de 3 heures

Le lancement est actuellement prévu à n'importe quel moment au cours d'une fenêtre de lancement de 150 minutes entre 15 heures et 17 heures 30 lundi. Le livestream de SpaceX, disponible sur YouTube, débutera environ 45 minutes avant la fenêtre de lancement, à 13h15, heure française.

Que faut-il attendre du premier lancement de Starship ?

Ce lancement s’annonce assez particulier pour SpaceX, puisqu’il s’agit du premier. Le Super Heavy et le Starship sont tous deux conçus pour être entièrement réutilisables, mais ce sera finalement le seul vol pour le Booster 7 et le Ship 24. Les deux véhicules s'écraseront dans l'océan plutôt que d'effectuer des atterrissages verticaux motorisés sur la terre ferme ou sur une barge en pleine mer, comme le font généralement les premiers étages des fusées Falcon 9 et Falcon Heavy de la société.

D’après ce que l’on sait, les 33 moteurs Raptor du Booster 7 devraient s'éteindre 169 secondes après le début du vol et se séparer du Ship 24 trois secondes plus tard. Le Booster 7 redémarrera quelques-uns de ses moteurs pour le ramener vers le Texas, avant de s'écraser à environ 32 kilomètres des côtes du golfe du Mexique, environ huit minutes après le lancement.

Les six moteurs Raptor de l'étage supérieur de Starship, quant à eux, se mettront en marche au bout de 177 secondes, soit un peu moins de trois minutes après le début du vol, afin de poursuivre le voyage du véhicule vers l'est. Ces moteurs brûleront pendant environ 6 minutes et 30 secondes, avant de s'éteindre 560 secondes après le début du vol.

Starship effectuera ensuite une rentrée testée à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Si tout se passe bien, il s'écrasera à environ 100 km de la côte nord-ouest de Kauai, qui fait partie de l'archipel d'Hawaï. Il convient de préciser que Ship 24 n'effectuera pas une orbite complète autour de la Terre, mais il est prévu qu’il atteigne ce que l'on appelle la vitesse orbitale. Pour une orbite terrestre basse, on parle d’environ 28 160 km/h, à une altitude d'environ 241 km.

Comme d’habitude, le vol pourrait bien ne pas se passer comme l’avait prévu SpaceX. Elon Musk n’est pas en mesure d’assurer que Starship atteindra bien l’orbite basse, mais promet un spectacle à la hauteur de l’attente. SpaceX veut surtout s’assurer de collecter « autant de données que possible pendant le vol afin de quantifier la dynamique d'entrée et de mieux comprendre ce que vit le véhicule dans un régime de vol qui est extrêmement difficile à prédire avec précision ou à reproduire par calcul ».

Si des problèmes surviennent et que SpaceX n'est pas en mesure d'effectuer le lancement lundi, elle poursuivra ses tentatives tout au long de la semaine. Alors que le site de lancement semblait brumeux dimanche après-midi, SpaceX a déclaré que les conditions météorologiques étaient « plutôt bonnes pour demain matin, mais nous gardons un œil sur le cisaillement du vent ».