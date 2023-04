Une nouvelle fonction dans WhatsApp, 800 nouvelles chaînes gratuites sur Google TV, c’est le récap’ de la semaine

WhatsApp s'offre une nouvelle fonctionnalité très pratique, Google TV propose désormais 800 nouvelles chaînes gratuites, le Find X6 Pro est un champion de la photo, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez WhatsApp sur Android, vous serez heureux d’enfin pouvoir éditer vos contacts directement dans l’application. Alors que les experts DXOMARK ont révélé l’excellent score des appareils photo du Find X6 Pro, Samsung a expliqué pourquoi la batterie de certains Samsung Galaxy se vide à toute vitesse. Petit conseil de la semaine : n’hésitez pas à compliquer vos mots de passe pour limiter les risques de piratage.

Le Find X6 Pro devient le meilleur photophone du marché selon DXOMARK

DXOMARK a dévoilé les tests photo effectués sur le Find X6 Pro et le smartphone a obtenu le score impressionnant de 153 points. Le smartphone de la marque chinoise domine désormais le classement DXOMARK des appareils photo, devant les modèles de Samsung et d’Apple. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les compétences photo en détail du Find X6 Pro.

WhatsApp simplifie l’expérience des utilisateurs Android

Si vous possédez un smartphone Android, vous serez ravi d’apprendre que vous pourrez bientôt modifier vos contacts directement dans votre application WhatsApp sans avoir à sortir de celle-ci. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur iOS mais les utilisateurs d’Android réclamaient cette option depuis des années. C’est le site WABetaInfo qui a constaté que la dernière bêta de l’application de messagerie instantanée pour Android permettait d’éditer ses contacts.

Pourquoi la batterie de vos Samsung Galaxy se vide-t-elle si vite ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs de Samsung Galaxy constatent que la batterie de leur smartphone se vide beaucoup plus vite que d’habitude. Samsung vient de révéler la raison de ce problème : c’est le Samsung Keyboard qui est responsable de cette perte d’autonomie. Pour résoudre ce bug, il vous suffira de mettre à jour votre application dans le Menu de votre Galaxy Store.

Compliquez vos mots de passe pour limiter les risques de piratage

Home Security Heroes a développé une intelligence artificielle baptisée PassGAN capable de cracker des mots de passe. Les chercheurs ont prouvé que leur IA était capable de pirater des mots de passe de 7 caractères en moins de 6 minutes. Nous vous encourageons donc à créer des mots de passe longs et composés de caractères spéciaux, de chiffres et de majuscules, afin de limiter les risques.

La publicité finance 800 chaînes gratuites sur Google TV

Une nouvelle mise à jour de Google TV vous permet désormais d’accéder à 800 chaînes de télévision gratuites supplémentaires. Ces nouvelles chaînes, principalement financées par la publicité, sont disponibles depuis l’onglet Live. Google TV ajoute également ses chaînes FAST, auxquelles vous aurez accès en continu et sans avoir besoin de passer par une application.

Nos tests de la semaine

Aiways U6 : un SUV qui mérite d’être connu

La jeune marque chinoise Aiways a lancé son SUV en France, l’U6, un sérieux concurrent pour la Tesla Model Y. On adore ses prestations routières, sa consommation mesurée et l’intérieur du véhicule, à la fois bien conçu et spacieux. On regrette que l’U6 ne possède pas de planificateur et certaines alarmes sont trop fréquentes. Aiways devra améliorer son interface et corriger certains bugs lors d’une future mise à jour.

Samsung Galaxy A54 5G : une référence du milieu de gamme

Le Galaxy A54 5G a gagné en puissance par rapport à son prédécesseur, mais cela ne suffit pas à justifier l’augmentation de son prix. On adore la belle finition de la coque, la qualité du son, et la présence d’un lecteur de carte microSD, mais l’on regrette que l’autonomie soit toujours aussi moyenne et que la charge soit si lente. À noter que le chargeur n’est pas présent dans la boîte.

Minecraft Legends : une proposition étonnante mais réussie

Minecraft Legends est un jeu qui se démarque de la concurrence en mêlant action, construction, et stratégie en temps réel. Un mélange des genres intéressant, qui pourrait troubler les joueurs au début. Le titre de Mojang offre des graphismes superbes, un mode 4×4 bien calibré et un mode multijoueur solide, qui vous régalera pendant de longues heures, une fois que vous aurez pris vos marques avec les mécanismes du jeu.

