SpaceX : ces 8 artistes participeront au premier vol civil vers la lune à bord de la fusée Starship

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a annoncé les huit membres d'équipage qui le rejoindront pour un voyage autour de la Lune prévu en 2023 à bord d'une fusée SpaceX encore en développement, Starship.

On sait enfin qui s’envolera vers la lune dans le cadre de la mission DearMoon de la société d’Elon Musk. Pour rappel, DearMoon a été annoncé en 2018 comme la première mission lunaire privée de SpaceX. La vision à l'époque était d'envoyer un groupe d'artistes dans l'espace afin qu'ils puissent créer des œuvres basées sur l'expérience qu’ils auront vécu.

L’idée était d’effectuer un tour autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Ce voyage comprendrait 10 à 12 personnes parmi lesquelles on retrouverait six à huit artistes triés sur le volet. Ce projet était porté par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, et ce dernier vient enfin de dévoiler l’équipage.

Qui seront les premiers civils à voyager autour de la lune ?

Maezawa a annoncé un équipage de 10 personnes, qui comprend deux remplaçants, pour la mission DearMoon dans une vidéo YouTube et un tweet publiés jeudi. Des artistes, des créateurs de contenu et des athlètes du monde entier font partie de l'équipage.

L’équipe peu conventionnelle sera composée du DJ et producteur Steve Aoki (États-Unis), du YouTuber américain Tim Dodd, de l'artiste tchèque Yemi AD, de la photographe irlandaise Rhiannon Adam, du photographe britannique Karim Iliya, du cinéaste américain Brendan Hall, de la star de Bollywood Dev Joshi et de la star de K-pop TOP, ou Choi Seung-hyun de son vrai nom (Corée du Sud).

La snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu ont accepté d'être membres de l'équipe de secours, au cas où un des autres membres se désisterait avant le voyage. La mission de SpaceX durera environ six jours et fera le tour de la Lune sans atterrir.

Pour les emmener là-bas, les stars comptent évidemment utiliser la toute nouvelle fusée géante Starship d’Elon Musk, qui devrait effectuer son premier vol orbital dès la fin de l’année. C’est également cet engin spatial qui devrait contribuer aux efforts de l’humanité visant à revenir sur la lune pour y établir une base, et qui emmènera les premiers astronautes vers Mars d’ici la fin de la décennie.