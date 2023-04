La fusée d’Elon Musk n’a finalement pas décollé, Google bannit des applications dangereuses d’Android, c’est le récap

Le vaisseau Starship n’a finalement pas décollé à cause d’un incident technique, Antutu dévoile son nouveau classement des meilleurs smartphones Android et Google bannit une trentaine d’applications de son PlayStore car potentiellement dangereuses. C’est le récap !

C’est l’heure du récap du 17 avril 2023 ! Aujourd’hui, nous avons eu une fusée à ça de décoller, quelques applications potentiellement dangereuses supprimées du PlayStore mais aussi le classement mensuel des meilleurs smartphones Android. Vous êtes prêts, c’est parti !

La fusée Starship n’a finalement pas décollé

Hier, c’était le grand jour. SpaceX a mis les petits plats dans les grands et tout le monde était prêt, les yeux rivés vers la fusée Starship. Cette dernière devait effectuer un premier test crucial. Un moment important dans l’histoire de l’aéronautique, puisqu’elle doit plus tard servir à envoyer des hommes sur la Lune puis sur Mars. Mais à quelques secondes du lancement… patatra ! Un problème technique est venu enrayer la machine et finalement, le lancement est reporté… aïe.

Google éjecte 36 applications de son PlayStore

Google a banni 36 applications de son PlayStore. Ces dernières ont en effet été jugées dangereuses, puisque récoltant vos données personnelles. Selon les chercheurs de McAfee, ce seraient en réalité une soixantaine d’applications qui seraient concernées. A noter que la moitié d’entre-elles sont destinées au marché coréen. Si vous craignez d'être tombé dans le panneau, pas de panique, nous avons dressé la liste des applications incriminés dans l'article ci-dessous.

Antutu dévoile la liste des smartphones Android les plus puissants de mars 2023

Quel smartphone Android est le plus puissant ? Lequel a le plus de patate ? Bref, QUI est le roi ? Une question à laquelle répond Antutu tous les mois avec son classement. Au mois de mars 2023, c’est le nouveau Oppo Find X6 Pro qui ravit la couronne. Une vraie bête de course avec son Snapdragon 8 Gen 2. Toutefois, il faut noter que le terminal ne sera pas vendu en Europe. Dommage, un tel téléphone aurait pu séduire quelques technophiles !

