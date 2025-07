Ce kit TP-Link caméra extérieure sans fil + panneau solaire est à bas prix grâce à cette offre

Voici une superbe offre promotionnelle à ne pas rater ! Pour celles et ceux qui veulent sécuriser leur maison, Rakuten propose une double réduction sur un kit TP-Link composé d'une caméra de surveillance extérieure et d'un panneau solaire, depuis la boutique officielle Boulanger.

Jusqu'au mardi 15 juillet 2025, en pleine période des soldes d'été, Rakuten en met avant une sélection de produits, issue des univers du jardin et du bricolage. Parmi cette sélection, on peut trouver un kit de sécurité à bas prix, de la marque TP-Link. Depuis le vendeur français Boulanger, le kit TP-Link Tapo TC82 comprenant une caméra de surveillance extérieure sans fil et un panneau solaire est à 49,99 euros au lieu de 89,99 euros.

Les 40 euros de réduction se font de cette façon : une première remise immédiate de 33 % de la part de Rakuten et une deuxième remise de 10 euros avec le coupon JARDIN10. Le code promo en question doit saisi manuellement dans la case prévue à cet effet et avant la validation définitive de la commande. Pour information, le kit de sécurité est éligible à trois modes de livraison gratuite.

Un kit de sécurité TP-Link est en forte promotion pour les soldes

À propos des caractéristiques, la caméra extérieure Tapo TC82 comprise dans le kit de sécurité TP-Link dispose d'une batterie rechargeable de 6400 mAh qui promet jusqu'à 180 jours de fonctionnement sans interruption, même en l'absence de soleil. Grâce au panneau solaire fourni, celui-ci assure une charge solaire en continu, pour une utilisation durable.

La caméra sans fil embarque également une résolution 2K de 2304 × 1296 pixels, garantissant des images d'une superbe clarté, de jour comme de nuit, grâce à ses projecteurs intégrés qui peuvent révéler les moindres détails. Dotée d'une détection intelligente des personnes et d'un angle de vue de 125 degrés, la TP-Link Tapo TC82 est résistante à la pluie, à la poussière et aux températures extrêmes, via l'indice IP65. Pour terminer, sachez que TP-Link vous donne la possibilité de profiter d'un stockage local jusqu'à 512 Go, depuis une carte microSD non fournie.