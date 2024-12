Star Wars Skeleton Crew : les notes commencent à tomber et la série s’en sort plutôt bien

Star Wars Skeleton Crew vient tout juste de faire ses débuts sur Disney+ et fatalement les premières critiques viennent de tomber sur les différents agrégateurs de notation comme Rotten Tomatoes. Pour l'heure, la série s'en sort plutôt bien.

Comme vous le savez peut-être, une nouvelle série Star Wars vient tout juste de débarquer sur Disney+, à savoir Skeleton Crew. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du show, on vous rappelle rapidement de quoi il en retourne.

L'intrigue se déroule à l'époque de la Nouvelle République et raconte “le périple de quatre enfants qui se retrouvent malgré eux embarqués dans une galaxie aussi étrange que dangereuse après avoir fait une mystérieuse découverte sur leur planète en apparence paisible”. Durant leur périple pour rentrer chez eux, ils vont rencontrer de nombreux alliés et des ennemis improbables, à commencer par le mystérieux Jod Na Nawood incarné par l'acteur mondialement connu Jude Law.

Pour rappel, cette série réunit de nombreux réalisateurs de renom, à commencer par Jon Watts, à qui l'on doit les trois premiers Spider-Man avec Tom Holland. Le show produit notamment par Jon Favreau (The Mandalorian) vient de faire ses débuts sur Disney+ avec les deux premiers épisodes ce mardi 3 décembre 2024.

Skeleton Crew fait un bon début chez les critiques

Et fatalement, les premières critiques ont commencé à apparaître sur les différents agrégateurs de notation. L'occasion pour nous de constater l'accueil réservé à la série pour l'instant. Sur Rotten Tomatoes par exemple, Skeleton Crew affiche un score plutôt impressionnant de 94 % de critiques positives (pour 46 critiques au total à l'heure où nous écrivons ces lignes).

De ce que l'on retient dans les points positifs, la majorité des critiques salue l'excellente performance du casting, avec une mention spéciale aux enfants. Par ailleurs, l'ambiance et le ton de la série dans la droite lignée des productions Amblin des années 80 (Les Goonies, E.T, etc.) sont globalement très appréciés.

“Skeleton Crew est jusqu'à présent une aventure galactique amusante et familiale et une énorme lettre d'amour aux films d'Amblin des années 80 capturant le sentiment de l'ère la plus simple de Star Wars”, écrit Nicola Austin.

“Skeleton Crew est plus qu'une simple collection de références à d'autres matériaux. Il s'agit, à la base, d'une histoire sincère de passage à l'âge adulte ; le genre pour lequel Star Wars a été construit à l'origine… C'est le Star Wars le plus amusant que j'ai ressenti depuis des années”, clame quant à lui Joonatan Iktonen.

Si le score Rotten Tomatoes de Skeleton Crew se maintient dans cette fourchette, la série se placera sans mal dans le TOP des séries Star Wars en live-action les mieux notées. Pour rappel, Andor est toujours en pôle position avec 96 % de critiques positives, suivie ensuite d'Ahsoka (86 %) et Obi-Wan Kenobi (82 %). Et vous, quel est votre avis pour l'instant sur Skeleton Crew ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Comic Book