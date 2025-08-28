Cette exoplanète joue à Pac-Man autour de son étoile

À plus de 400 années-lumière, un monde en formation intrigue les chercheurs. Une jeune planète vient d’être observée au sein d’un disque de gaz et de poussières. Cette découverte apporte de nouveaux indices sur la naissance des systèmes planétaires.

Depuis des années, les chercheurs scrutent le ciel pour comprendre comment se forment les planètes autour des étoiles. Grâce à des instruments toujours plus puissants, ils détectent des mondes situés bien au-delà du système solaire. Ces exoplanètes offrent des pistes pour retracer les étapes qui mènent à la naissance d’un système comparable au nôtre. Certaines découvertes récentes, comme celle d’une géante en orbite autour d’une petite étoile, montrent déjà que ces scénarios peuvent bousculer les modèles établis.

Cette fois, les observations se sont concentrées sur une étoile située à environ 430 années-lumière de la Terre. Les astronomes y ont identifié WISPIT 2b, une planète géante gazeuse âgée de seulement 5 millions d’années. L’annonce a été confirmée dans deux études publiées le 26 août 2025 dans la revue The Astrophysical Journal Letters. Cette dernière se distingue par sa position au cœur d’un disque protoplanétaire composé de multiples anneaux, une première pour les chercheurs.

Cette exoplanète joue à Pac-Man en dévorant la matière autour de son étoile

WISPIT 2b a été repérée grâce au Very Large Telescope installé dans le désert d’Atacama, au Chili. Encore chaude et brillante après sa formation, elle se dévoile comme un point lumineux au sein d’un sillon du disque. Ce disque, large d’environ 380 fois la distance Terre-Soleil, présente plusieurs anneaux et cavités rappelant les sillons d’un disque vinyle. La planète y creuse sa voie en accumulant de la matière, un comportement similaire à celui d’un « Pac-Man » cosmique.

Cette observation représente une avancée majeure dans l’étude de la formation planétaire. Les scientifiques disposent désormais d’un laboratoire naturel pour analyser les interactions entre une planète en croissance et le disque qui l’entoure. D’autres équipes, comme celles de l’Université de l’Arizona, ont confirmé que WISPIT 2b est encore en train d’absorber du gaz et de la poussière. Ce système jeune, analogue à une version précoce de notre Soleil, pourrait devenir une référence pour comprendre pourquoi les systèmes exoplanétaires diffèrent tant de notre voisinage.