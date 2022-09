Star Wars Andor : la dernière bande-annonce marque le lancement de la Rébellion

Lors de la D23 Expo samedi, Lucasfilm a révélé la bande-annonce finale de la série Star Wars : Andor qui se déroule avant les événements du film Rogue One de 2016. Elle nous en dévoile un peu plus sur la création de la Rébellion.

La journée d'annonces de The Walt Disney Company à la D23 Expo le week-end dernier a commencé en fanfare lorsque Lucasfilm a révélé la dernière bande-annonce de la série Star Wars Andor. Après un premier trailer à la Star Wars Celebration puis un second qui a annoncé une modification de la date de diffusion, cette dernière bande-annonce nous dévoile enfin les prémices de l’Alliance Rebelle.

À l'instar d'autres séries comme Obi-Wan ou Ahsoka, Andor est considéré comme un événement majeur pour la franchise Star Wars. Non seulement la série ramène Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) et nous donne un premier aperçu de ce que sera la politique à l'époque de l'Empire, mais il s'agit aussi d'un thriller qui s’annonce passionnant.

La Rébellion est en marche dans la série Andor

Andor se déroule à une époque où l'Empire était en train d'accéder rapidement à sa position la plus puissante, et mettra en avant le personnage Cassian Andor juste avant sa mission dans le film Rogue One. Cependant, une rébellion fermentait tout aussi rapidement, et la série explorera à la fois le rôle d'Andor et le mouvement plus large, ce qui signifie le retour des personnages les plus emblématiques du film.

Dans la bande-annonce finale, l'Empire est fermement en contrôle de la galaxie, et nous assistons aux prémices de la création de la Rébellion. Cette bande-annonce met notamment en avant le méchant de Stellan Skarsgård, Luthen Rael, et montre les germes de la décision de Mon Mothma de se retourner contre l'Empire et de rejoindre la cause rebelle.

Nous aurons bientôt l’occasion d’en savoir plus sur la série, puisque la première aura lieu le 21 septembre prochain avec pas moins de 3 épisodes disponibles au lancement sur Disney+. Il a été révélé durant la conférence que les équipes prévoient déjà de commencer de tourner la deuxième et dernière saison, qui comprendra 12 épisodes.