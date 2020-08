Stadia Pro : Google annonce les jeux qui seront offerts en septembre aux abonnés

Comme chaque mois, Google annonce les jeux qui sont accessibles gratuitement aux abonnés Stadia Pro. Parmi les six jeux, vous retrouvez notamment Metro Last Light Redux, récemment disparu du catalogue Xbox Game Pass. Autre arrivée notable, celle de Hitman, le reboot de la série de 2016, et Super Bomberman R Online.

Il y a certainement un lien entre l’apparition d’un jeu sur un service de jeu à la demande (qu’il s’agisse de streaming ou de téléchargement) et a disparition de ce même jeu du catalogue d’un autre. Prenons un exemple. Metro Last Light Redux, la version remastérisée de Metro Last Light, un jeu de survie post-apocalyptique où vous devez parcourir les tunnels et les couloirs du métro de Moscou en 2033. Le jeu est sorti en 2014 sur PC et toutes les consoles de la génération actuelle.

Il y a quelques jours, nous apprenions que le Metro Last Light Redux quitterait le catalogue du Xbox Game Pass, les mutants atomiques moscovites étant remplacés par les armes biotechnologiques de Resident Evil 7. Le départ de Metro Last Light Redux est programmé pour le 31 août. Aujourd’hui, Metro Last Light Redux refait parler de lui, mais sur une autre plate-forme : Stadia. Le jeu y est disponible dans sa formule payante depuis la fin du mois de juin (d’ailleurs, vous pouvez jouez aux trois opus de la série dans Stadia, puisque Metro 2033 Redux et Metro Exodus y sont également proposés). Mais Google annonce qu’il sera offert à tous les abonnés à partir du 1er septembre. Étrange coïncidence.

6 jeux offerts aux abonnés en septembre

Metro Last Light Redux fait partie des six nouveaux jeux qui seront offerts aux abonnés Stadia Pro durant le mois de septembre. Les cinq autres titres sont Hitman, Gunsport, Hello Neighbor, Embr et Super Bomberman R Online. Le premier est le reboot de 2016 de la série mettant en scène le fameux tueur à gage Agent 47. Excellent reboot d’ailleurs qui laisse au joueur beaucoup de liberté sur la méthode d’approche et l’arme à utiliser pour accomplir la mission. Si vous êtes abonné à Stadia Pro, il serait vraiment dommage de le rater.

Gunsport est une simulation sportive futuriste, mélange improbable entre le Air Soft et le jeu d’arcade Windjammers. Vous utilisez une arme à feu pour frapper une balle et l’envoyer dans le camp adverse et marquer des points. Le jeu peut accueillir jusqu’à quatre participants, deux par équipe en mode coopératif.

Hello Neighbor est un puzzle game à la première personne où vous devez vous infiltrer chez un voisin louche et vous en échapper. Un jeu à l’ambiance totalement opposé à son style graphique. Embr est un jeu multijoueur à la première personne où vous êtes un sauveteur amateur dont le but est de sauver une personne en danger, sans la tuer durant le processus.

Bomberman + battle royale = fun garanti

Le dernier est Super Bomberman R Online, dernière itération de la légendaire série de la PC Engine où vous posez des bombes pour obtenir des bonus, accroitre votre puissance et dégommer vos adversaires. Cette version est la première à proposer des affrontements à 64 joueurs simultanément. Si vous en avez un peu marre de construire des murs dans Fortnite, voilà une alternative à ne pas manquer.

Rappelons enfin que les abonnés Stadia Pro n’ont que jusqu’au 31 août pour ajouter les jeux du mois en cours à leur bibliothèque (afin de les garder de façon permanente). Il s’agit de Kona, jeu d’aventure et de survie proche de Silent Hill, GRID, simulation de rallye automobile bien connue, et Get Packed, un jeu coopératif absurde, mais fun.