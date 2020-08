GTA 5 pourrait arriver sur Google Stadia pour redynamiser le service

GTA V pourrait arriver prochainement sur Stadia. Le jeu de Rockstar pourrait ainsi faire profiter au service de son immense popularité et attirer de nouveaux abonnés. Ce serait la sixième plate-forme sur laquelle sortirait le jeu, si l’on exclut les prochaines consoles.

GTA V pourrait-il redonner un coup de fouet à Google Stadia ? En tout cas, le jeu pourrait prochainement sortir sur le service de Cloud Gaming. Le site de fan Rockstar Mag, qui a déjà frappé juste par le passé, indique que Rockstar préparerait une version spécialement dédiée à la plate-forme de Google. Plus encore, le site affirme que le contenu next gen, qui sera déployé dans les versions PS5 et Xbox Series X du jeu, arriverait sur cette itération, soit en même temps que sur les consoles, soit même un peu avant, pour inciter les joueurs à s’abonner.

Selon nos informations, en plus des versions #PS5 et #XboxSeriesX, Rockstar serait en train de préparer une version #Stadia de #GTAV #GTA5 dont l’annonce et la sortie seraient prévues pour les prochaines semaines/mois (avant ou en même temps que sur PS5/XSX). Le contenu 👇🏻 pic.twitter.com/FGZNUfi0wV — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) August 15, 2020

Une annonce qui n’est en réalité pas surprenante. En effet, Google et Take 2 sont partenaires en ce qui concerne Stadia et beaucoup de jeux de l’éditeur viennent enrichir son catalogue. On rappelle que Red Dead Redemption 2 est déjà disponible sur le service. En passant, Rockstar Mag précise également qu’une version PS5 et Xbox Series X de ce titre serait en préparation. Là encore, ce ne serait pas très étonnant.

GTA V rameute encore les foules

GTA V est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Depuis, le jeu de Rockstar a été décliné sur PS4 et Xbox One et même sur PC. Sur cette plate-forme, le jeu a récemment eu le droit à une version sur l’Epic Games Stores. Cette dernière a été offerte par l’éditeur pendant une semaine, faisant crasher la plate-forme tant les joueurs se sont mobilisés.

Le titre ne va pas s’arrêter en si bon chemin, puisque comme nous l’avons dit plus haut, des versions PS5 et Xbox Series X ont été annoncées. Rockstar mise en effet toujours sur son jeu, et plus particulièrement sur son multijoueur encore très suivi. GTA V est le troisième jeu le plus vendu de tous les temps avec 135 millions de copies écoulées depuis sa sortie. Le titre continue à faire recette, ce qui permet à Rockstar de bien prendre son temps pour un éventuel GTA 6, qui commence à se faire cruellement attendre.

Ainsi, GTA V pourrait utiliser sa popularité encore vivace pour faire gagner de nouveaux abonnés à un Stadia qui a du mal à décoller depuis sa sortie.