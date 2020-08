Fortnite : Microsoft soutient à Epic contre Apple et la révocation d’Unreal Engine de l’App Store

Alors qu’Epic multiplie les initiatives judiciaires et sociales contre Apple, Microsoft entre dans l’arène et soutient le créateur de Fortnite. Dans un document envoyé au tribunal qui gère le dossier, la firme de Redmond affirme qu’il serait préjudiciable pour tout le marché du jeu vidéo si Apple bannit l’Unreal Engine de son écosystème.

C’est l’escalade : alors que l’affrontement entre Epic et Apple se limitait encore au bannissement de Fortnite de l’App Store, c’est désormais tout l’écosystème du jeu vidéo qui est menacé. En effet, Apple a menacé Epic Games de révoquer sa licence développeur. Cela veut dire qu’Unreal Engine, le moteur de jeu le plus étendu et le plus utilisé parmi les studios de jeu vidéo, serait banni de MacOS et iOS (sans oublier tvOS et iPadOS, bien sûr). En conséquence, Apple supprimerait de l’App Store et du Mac App Store tous les jeux et les applications développés avec cet outil.

Cela impacterait donc tous les clients d’Epic qui ne pourraient plus vendre leurs jeux sur l’App Store. Ce sont des dizaines de jeux présents sur la boutique d’Apple qui ont été développés avec Unreal Engine. Quelques exemples : PES 2019, Batman Arkham Origins, Injustice, Mortal Kombat X, et aussi PUBG ! En effet, le concurrent de Fortnite, édité aujourd’hui par Tencent, a été développé avec le même moteur graphique. L’un des éditeurs qui utilisent Unreal Engine confirme son soutien à Epic. Il s’agit de Microsoft.

Un préjudice pour les développeurs et les joueurs

Dans une lettre diffusée ce week-end et relayée par les médias américains, la firme de Redmond explique que la révocation de la licence développeur d’Epic sur iOS serait extrêmement préjudiciable aussi bien pour les développeurs que les joueurs. En effet, outre le fait que les créateurs de jeux ne seraient plus en mesure de vendre leurs produits et rentabiliser leurs investissements, ils ne seraient en mesure non plus de mettre à jour leurs jeux, impliquant un abandon pur et simple de ceux qui ont payé leurs jeux. Et un jeu qui n’est plus mis à jour est un jeu qui deviendra rapidement incompatible avec l’OS.

Et pour leurs futurs produits, les développeurs seraient dans l’obligation de choisir entre l’abandon d’Unreal Engine ou l’abandon d’iOS et MacOS. Bien sûr, des alternatives existent, mais Microsoft affirme qu’aucune ne présente les avantages d’Unreal Engine, notamment sa large compatibilité. La quatrième génération de la plate-forme fonctionne sur PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series X, Switch, Windows, macOS et Linux, iOS et Android, ainsi que HTML5 (donc tous les navigateurs), Stadia et la majorité des casques de réalité virtuelle ou augmentée.

Un moteur graphique incontournable

Bioshock. Batman Arkham. Assassin’s Creed. Gears of War. Rainbow Six. Borderlands. Darksiders. Injustice. Resident Evil. Voici quelques-unes des licences qui utilisent Unreal Engine. Les studios de Microsoft les utilisent également : Gears 5, Grounded, Minecraft Dungeon, par exemple, s’appuient dessus. Et ce n’est pas fini. La cinquième génération d’Unreal Engine a été annoncée en mai dernier grâce à une démonstration sur PS5 qui a fait grand bruit. Devenu presque incontournable, il est difficile d’imaginer un écosystème du jeu vidéo sans Unreal Engine. Microsoft est le premier studio à apporter officiellement son soutien à Epic sur la question d’une éventuelle révocation du statut de l’éditeur américain. Il y en aura certainement d’autres.

Source : CNBC