Xbox Game Pass : Flight Simulator et Resident Evil 7 arrivent, Red Dead Redemption 2 sur le départ

Microsoft annonce les arrivées et les départs du Xbox Game Pass. De nombreux jeux vont être mis à la disposition des abonnés dans les prochaines semaines, comme Wastland 3, Resident Evil HD et surtout Flight Simulator, le dernier simulateur de vol créé par Microsoft. Partiront bientôt Red Dead Redemption 2, NBA 2K20 et Metro Last Light Redux.

Très régulièrement, Microsoft ajoute de nouveaux jeux à son offre Xbox Game Pass. En début de mois, nous rapportions dans nos colonnes l’arrivée dans le catalogue du service de Darksiders Genesis et de Final Fantasy VII HD. Aujourd’hui, Microsoft dévoile une belle brochette de nouveautés prévues entre le 20 août, soit aujourd’hui, et le 3 septembre.

Lire aussi – xCloud : les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent déjà profiter du service

Disponible dès à présent, vous retrouvez Microsoft Flight Simulator, le dernier né des jeux de simulation de pilotage de la firme de Redmond. Nous en avons largement parlé dans nos colonnes. Le jeu est en vente dès cette semaine et disponible dès le premier jour, sur le Xbox Game Pass. C’était une promesse du géant américain. Promesse tenue. Également proposé aujourd’hui, l’excellent Spiritfarer que nous évoquions hier à l’occasion de son arrivée sur Stadia. C’est une très belle aventure pleine d’action, de magie et de poésie. Il est disponible sur console et PC.

Une douzaine de nouveautés à l’approche

Autre jeu disponible aujourd’hui, Darksiders Genesis sur PC (il n’était proposé que sur console précédemment), Crossing Souls sur PC (jeu d’aventure en pixel art moitié Soobydoo, moitié Maniac Mansion), Don’t Starve : Giant Edition sur PC et console (la version améliorée du hit indé) et Battletoads sur PC et console (excellent remake du beat’em all des années 90).

Demain, les abonnés du Xbox Game Pass pourront essayer New Super Lucky’s Tale sur PC et console. C’est un chouette jeu de plate-forme 3D dans la veine de Conkers, Sonic Adventures et Banjoo et Kazooie. Puis, la semaine prochaine, Hypnospace Outlaw et Tell my Why arriveront sur PC et console. Le premier est une expérience visuelle qui rappellera à certains l’informatique des années 80. Le premier est le dernier jeu d’aventure des créateurs de Life is Strange.

Le 28 août, deux autres jeux arriveront : Double Kick Heroes, un jeu original en pixel art qui mélange hard rock, shoot’em up et jeu rythmique, et Wasteland 3, excellent RPG tactique de InXile Entertainment très inspiré de XCOM. Ils seront tous les deux disponibles sur PC et console. Enfin, deux jeux arriveront début septembre : le jeu de stratégie historique Crusader Kings 3 (pour PC seulement) le 1er septembre et Resident Evil 7 (PC et console), dernier opus en date de la saga de Capcom, le 3 septembre. Idéal pour se préparer à l’arrivée de Resident Evil Village.

Red Dead Redemption 2 déjà sur le départ

Comme toujours, nous finissons cet article sur la mise à jour du Xbox Game Pass avec les jeux sur le départ, dont quelques gros titres qui manqueront certainement à certains, dont Red Dead Redemption 2 qui n’était proposé que depuis le mois de mai, en lieu et place de GTA 5. Rappelons que GTA 5 pourrait arriver très bientôt sur Stadia, aux côtés de Red Dead Redemption 2. Faut-il y voir un lien ?