Stack disparait du Play Store, une nouvelle IA lancée par Anthropic, c’est le récap’ de la semaine

L’application de scan de documents de Google disparait, Anthropic lance Claude Sonnet 3.5, le menu Démarrer de Windows 11 fera bientôt peau neuve, c’est le récap’ de la semaine.

Pendant qu’Anthropic lance Claude Sonnet 3.5, un modèle IA qui pourrait rapidement faire de l’ombre à ChatGPT, Windows 11 s’apprête à proposer un nouveau menu Démarrer et Google officialise la fermeture de son service de scan de documents Stack. Cette semaine, on vous présente la nouvelle batterie révolutionnaire d'Infinity Power et on vous dévoile le nom de la voiture électrique qui offre la meilleure autonomie.

Claude Sonnet 3.5 prévu pour surpasser ChatGPT

La concurrence dans le monde de l’IA générative s’intensifie avec l’arrivée d’une nouvelle version de Claude Sonnet 3.5. En effet, l’entreprise Anthropic vient de lever le voile sur les nouvelles fonctionnalités impressionnantes de son modèle d’IA. Parmi elles, on peut citer la fenêtre interactive Artifacts qui permet de créer des jeux vidéo et d’étendre les possibilités de travail collaboratif. On note aussi que Claude Sonnet 3.5 promet d’être plus économique et d’offrir plus de puissance que ChatGPT-4o.

Les Tesla Model 3 offrent la meilleure autonomie réelle

Pour vérifier les données constructeurs, plusieurs youtubeurs spécialisés dans l’automobile ont été contactés par la Chaine EV pour tester l’autonomie de 47 modèles de voitures électriques sur un circuit à Bordeaux. En tête du classement de ce grand concours, on retrouve la Tesla Model 3 Grande autonomie, suivie de la Model 3 LR. Des citadines telles que la Renault Twingo E Tech et la Mini Cooper SE ont plutôt déçu en termes d’autonomie.

Une batterie nucléaire pourrait révolutionner le secteur de l’énergie

L’entreprise californienne Infinity Power pourrait révolutionner le secteur de l’énergie avec une batterie nucléaire particulièrement efficace. Cette nouvelle batterie utilise l’énergie de désintégration radioactive, le nickel-63. Une nouvelle technologie qui permettrait de faire des progrès considérables et d'accroître significativement la durabilité dans de nombreux domaines. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle batterie.

Windows 11 : une nouveauté très pratique dans le menu Démarrer

Microsoft a partagé dans un billet de blog son projet de faire évoluer le menu Démarrer de Windows 11. Outre une refonte complète de son design, les utilisateurs seront ravis de pouvoir profiter du programme Mobile Connecté. Trois nouvelles fonctionnalités rejoignent cet ajout, à savoir « Connectivité sans effort », « Communication unifiée » et « Continuité de l’expérience’. Les personnes inscrites au programme Windows Insider peuvent d’ores et déjà tester ces nouveautés.

Le service Stack: PDF Scanner by Google disparait du Play Store

Alors que l’application Stack était pourtant notée 4,5/5 sur le Play Store, ce service de scan de documents s’apprête à disparaitre. En effet, Google a annoncé que les utilisateurs devraient passer à l’outil de scanner de Google Drive dès le 23 septembre 2024. L’opération est simple, pour basculer vos documents vers le cloud, il vous suffit de vous rendre dans votre compte Stack et d’accéder à l’option « Exportez tous vos documents vers Drive » dans les Paramètres.

Nos tests de la semaine

Dell XPS 16 : un 16 pouces parfait pour les créatifs

Dell propose ici un PC 16 pouces qui allie une chauffe maîtrisée et d’excellentes performances créatives, grâce à sa carte graphique puissance. On adore son magnifique châssis Dell Plus et son superbe écran OLED optimisé. Attention toutefois, la connectique est limitée et le prix de départ de ce nouvel ultra-portable n’est pas adapté à tous les budgets, puisqu’il est de 1999 euros.

Surface Laptop 2024 : des qualités indéniables mais un prix trop élevé

Si vous cherchez un nouveau PC et que l’autonomie est votre priorité, le Surface Laptop 2024 pourrait retenir votre attention. Lors de notre test, nous avons également été conquis par son excellente gestion de la chauffe et du bruit, par son visuel très réussi et son bel écran lumineux et bien calibré. Malheureusement de gros défauts et un prix très élevé sont aussi au rendez-vous. Parmi les points faibles, on relève un clavier et un trackpad médiocres, une partie audio largement perfectible et des performances décevantes.

Porsche Taycan 2025 : une concurrence sérieuse pour la Tesla Model S de 1 000 chevaux

Quel que soit le modèle choisi, la nouvelle Porsche Taycan impressionne grâce à son design impeccable, ses performances, son autonomie, sa puissance de recharge ou encore ses technologies embarquées. On adore également la technologie Porsche Active Ride. Petites ombres au tableau, le coffre est un peu petit et les nombreuses options font vite gonfler le prix. Cela étant dit, c’est l’une des meilleures sportives électriques actuellement disponibles sur le marché.

Peugeot e-5008 : une consommation raisonnable pour un SUV sept places

Peugeot propose ici un SUV spacieux et confortable au joli look qui saura vous séduire grâce à sa présentation soignée et sa modularité. Gros point fort, la Peugeot e-5008 affiche une consommation étonnamment raisonnable pour une sept places. À noter toutefois que le troisième rang ne sera pas très confortable pour des adultes et que le chargeur par induction n’est pas très efficace.

Backbone One 2e Gen : toujours un très bon rapport qualité/prix

Si l’on met de côté l’abonnement quasi obligatoire pour les joueurs sur iPhone, l’utilité du Hub restreinte et l’accumulation pénible de contenus promotionnels dans le Hub, la Backbone 2e gen reste une manette au bon rapport qualité/prix, utilisable avec une tablette ou un PC, et équipée d’adaptateurs magnétiques très intelligents. On apprécie la présence d’un port jack 3,5 mm qui permet de profiter de la bande-son des jeux sans latence.

