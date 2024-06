Google annonce la fermeture de ce service bien pratique, il faudra trouver une alternative

Saviez-vous que Google dispose d'une application de scan de documents baptisée Stack, notée 4,7/5 sur le Play Store ? Celle-ci sera bientôt de l'histoire ancienne. Les utilisateurs sont invités à passer à Google Drive pour cette fonctionnalité et à exporter leurs documents Stack vers la solution cloud principale de l'écosystème Google.

Google a pris l'habitude de fermer nombreux de ses services, soit parce qu'ils ne rencontraient pas le succès attendu, soit parce qu'ils faisaient doublon avec une autre plateforme. C'est d'ailleurs devenu un running gag sur internet, et des initiatives vont même jusqu'à recenser le nombre de produits et services abandonnés par la firme américaine. The Google Cemetery recense 166 morts, quand le site Killed by Google se montre plus exhaustif, listant 295 cadavres. L'un des derniers en date est le VPN qui était inclus dans l'abonnement Google One.

Un autre service s'apprête à rejoindre cette longue liste. Google a annoncé la mort à venir de Stack: PDF Scanner by Google, qui ne sera plus disponible à partir du 23 septembre 2024. Cette application permet de scanner des documents et de les organiser. Elle a déjà été retirée du Play Store, mais va continuer de fonctionner quelques mois sur les appareils sur lesquels elle est déjà installée.

Comment exporter ses documents Stack vers Google Drive

Une fois que Stack: PDF Scanner by Google ne sera plus pris en charge, l'entreprise recommande aux utilisateurs de passer à l'outil de scanner intégré à Google Drive, qui est également très performant. Pour faciliter la transition, Google a prévu une fonctionnalité pour exporter facilement ses documents Stack vers Google Drive.

Pour accéder à tous vos documents Stack sur Google Drive, il suffit de respecter la marche à suivre :

Ouvrez l'application Stack

Rendez-vous dans Compte , puis Paramètres , et sélectionnez l'option Exportez tous vos documents vers Drive

, puis , et sélectionnez l'option Confirmez l'opération en appuyant sur Exporter

Une fois cette manipulation réalisée, un nouveau dossier intitulé “Stack” sera créé dans la section Mon Drive de votre espace de stockage cloud. Il regroupe tous les documents que vous aviez sur Stack.

Il est aussi possible d'exporter un document individuel vers n'importe quelle autre plateforme. Quand le document est ouvert, appuyez sur le bouton de partage et sélectionnez l'application vers laquelle vous désirez l'envoyer.