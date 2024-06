Après le Peugeot e-3008, c'est au tour de son grand frère le Peugeot e-5008 de voir arriver une toute nouvelle génération. Un SUV familial qui offre sept places et qui se décline désormais dans plusieurs motorisations hybrides et électriques. C'est cette dernière que nous avons pu essayer.

Dans la foulée du 3008, Peugeot lance la nouvelle version de son 5008. Un modèle stratégique pour la marque française et qui règne sans partage sur son segment. Logiquement plus imposant que son petit frère, ce SUV arrivera en concessions à l'automne avec des motorisations hybrides bien sûr, mais aussi 100 % électriques.

Toutes partagent le même design avec des éléments qui sont directement empruntés au Peugeot e-3008. À commencer par l'imposante et très réussie calandre, qui est encadrée par la désormais célèbre signature lumineuse verticale à trois griffes (qu'on retrouve d'ailleurs à l'arrière), ainsi que par des écopes latérales.

La calandre est également surmontée par un bandeau noir laqué qui renforce la sensation de largeur et qui intègre les projecteurs Full LED qui sont proposés de série sur le Peugeot e-5008. Du noir laqué que l'on retrouve d'ailleurs aux quatre coins du grand SUV tricolore, de la lame à l'avant au pare-choc arrière en passant par les jupes latérales et les passages de roues de notre finition GT. Un choix audacieux mais qui pourrait s'avérer préjudiciable en laissant la voiture garée dans la rue.

En revanche, pas question pour le Peugeot e-5008 de troquer sa ligne cubique pour celle d'un coupé dans l'air du temps. D'autant que cette dernière n'est pas du tout compatible avec un SUV capable d'accueillir jusqu'à sept personnes à bord grâce à ses vraies deux places au troisième rang. À ce titre, si les deux modèles partagent la même plateforme, le Peugeot e-5008 pousse ses dimensions à l'extrême et gagne tant en longueur qu'en largeur et en hauteur (respectivement 4,79 m soit +150 mm, 1,89 m soit +40 mm et 1,69 m soit +50 mm), avec un empattement qui progresse de 60 mm à 2,90 m. Des dimensions qui placent le Peugeot e-5008 au dessus des SUV de 5 places, mais en dessous des concurrents XXL du type Tesla Model X, à la fois plus grands et plus onéreux.

Un espace très généreux à bord du Peugeot e-5008

Tout cela profite logiquement à l'habitabilité du Peugeot e-5008, notamment au deuxième rang. Les sièges individuels cèdent leur place à une banquette 2/3 – 1/3, qui est coulissante sur 15 cm. L'accès aux places du troisième rang est également facilité par le système Easy access, qui permet de faire basculer l'assise du rang deux, puis de la faire coulisser pour libérer de la place. En théorie tout du moins, car l'accès reste étroit dans la pratique.

Les adultes devront donc faire preuve de souplesse pour se glisser sur leur siège. De la même façon, si les personnes de moins de 1,70 m seront globalement à l'aise quel que soit le siège, il n'en va pas de même pour les adultes de grande taille. La faute à l'espace réduit au niveau des jambes au rang trois, qui bénéficie toutefois d'une belle garde au toit. À noter que pour le moment Peugeot ne prévoit pas de commercialiser de version strictement cinq places de son e-5008.

À propos des sièges du troisième rang, le plus grand SUV du constructeur français est un vrai sept places en troquant les strapontins pour une banquette deux places. Ses dossiers sont rabattables séparément pour offrir un plancher plat et ainsi bénéficier d'un coffre généreux de 748 dm3, soit 916 litres. Un volume qui sera réduit à 259 dm3 (348 litres) quand les deux places arrière sont occupées, ou à l'inverse maximise à 1 815 dm3 (2 232 litres) en rabattant tous les sièges pour bénéficier d'un plancher presque plat. De quoi répondre aux attentes de la clientèle ciblée par le Peugeot e-5008, qu'il s'agisse des familles nombreuses ou de ceux qui ont besoin de place et d'un large volume de coffre pour leurs loisirs.

Notre modèle d'essai équipé d'un seul moteur à l'avant offre un bel espace supplémentaire sous le plancher arrière à défaut de coffre à l'avant. Celui-ci permet de ranger les câbles de recharge, mais aussi moult accessoires tant il peut s'étendre sous les sièges.

D'ailleurs les rangements ne manquent pas à bord du nouveau Peugeot e-5008, en témoignent les bacs dans les portières avant qui peuvent accueillir une bouteille de plus de deux litres, ou encore les différents espaces dans la console centrale, dont un rangement ventilé sous l'appui-coude.

Un grand écran incurvé de 21 pouces pour le Peugeot e-5008

À bord, la présentation est directement issue du Peugeot e-3008 et c'est tant mieux, tant elle se veut soignée et surtout bien plus moderne. Si on n'échappe pas aux plastiques durs, ceux-ci sont repoussés vers les parties basses pour laisser la place à des plastiques moussés sur les parties supérieures. Différents éléments sont habillés de tissu chiné agréable au toucher comme le tableau de bord, la console ou encore les contours des sièges avant et les contre-portes avant et arrière. Pour ajouter à la qualité perçue, notre version GT est équipée d'élégants sièges habillés en Alcantara, tandis qu'une version cuir ventilée est aussi disponible en option tout comme les sièges massants.

Mais la pièce maitresse est constituée par le grand écran légèrement incurvé de 21 pouces, qui donne un sacré coup de vieux à l'ancien tableau de bord avec son écran d'instrumentation et sa tablette orientée vers le conducteur. L'effet salon est renforcé par le choix des matériaux, et notamment le joli insert en aluminium 3D, qui se prolonge jusqu'aux contre-portes arrière, et dont la couleur varie en fonction de l'éclairage d'ambiance. Éclairage d'ambiance qui peut d'ailleurs être personnalisé et qui change également avec les différents modes de conduite choisi.

D'un seul tenant, l'écran est divisé en deux parties avec l'instrumentation à gauche, et l'infodivertissement à droite. Il bénéficie d'une définition élevée pour offrir une belle finesse graphique, ainsi que d'une luminosité élevée. Et c'est tant mieux pour éviter les reflets gênants, surtout avec le grand toit panoramique en verre qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle pour compenser la ceinture de caisse relativement élevée du Peugeot e-5008. Détail rare, le toit est également ouvrant sur la partie avant.

L'interface est plutôt claire et surtout hautement personnalisable à grand renfort de widgets. En effet, il suffit de sélectionner la rubrique adéquate pour ensuite les choisir ou les supprimer par glisser/déposer sur la partie droite de l'écran qui est tactile, comme sur une tablette.

Le grand écran de 21 pouces est proposé de série sur la version haut de gamme GT du Peugeot e-5008, et en option sur la finition de base Allure. Cette dernière est équipée de deux dalles de 10 pouces chacune. Un autre écran tactile prend place au dessus de la console centrale, qui regroupe les touches i-Toggles. Il s'agit de dix raccourcis paramétrables, dont cinq sont affichés à la fois. Les cinq autres prennent place sur une autre page que l'on fait apparaitre en balayant l'écran du doigt. Dans un premier temps, il faut se faire aux allers/retours entre cet écran i-Toggles et l'écran d'infodivertissement, mais l'ensemble se montre plutôt efficace.

Juste à gauche se trouvent les commandes de boite du Peugeot e-5008 et le bouton de démarrage, qui a décidément la vie longue chez certains constructeurs. En dessous des i-Toggles se cache un socle de recharge sans fil, mais celui-ci nous a semblé peu efficace, peinant à recharger notre smartphone malgré la LED verte indiquant que celui-ci était en charge.

Peugeot a eu la bonne idée de conserver des boutons physiques au niveau de la console centrale, notamment pour sélectionner le mode de conduite, et surtout pour activer le dégivrage du pare-brise. Pratique plutôt que de perdre quelques précieuses secondes d'attention en conduisant. Surtout que l'interface des commandes de climatisation est pour sa part très chargée.

Par ailleurs, si la navigation TomTom n'est pas à votre goût, le Peugeot e-5008 propose aussi bien Apple Carplay qu'Android Auto de série quel que soit le niveau de finition.

Un mot enfin sur le petit volant qui est directement repris du Peugeot e-3008. Celui-ci renforce l'aspect moderne du Peugeot e-5008 et lui confère un petit côté sportif. Mais son double méplat n'a pas que des avantages. En effet, en fonction de votre position de conduite, celui-ci vient parfois occulter le bas de l'écran d'instrumentation. Les deux branches accueillent des boutons de raccourci très pratiques, notamment pour contrôler les appels et la musique sur la droite, et les aides à la conduite sur la gauche.

Trois versions du Peugeot e-5008 électrique

Peugeot propose trois versions de l'e-5008. L'entrée de gamme sera représentée par la propulsion de 210 ch, à l'instar de notre modèle d'essai. Celle-ci peut atteindre les 170 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Viendront ensuite la Peugeot e-5008 Long Range de 230 ch et la Peugeot e-5008 Dual Motor AWD (quatre roues motrices) de 320 ch. Ces deux dernières sont en attente d'homologation, mais le constructeur indique qu'ils devraient être capables de parcourir jusqu'à 660 km et 500 km respectivement.

Par ailleurs, toutes les Peugeot e-5008 sont équipées de batteries Lithium-ion NMC qui, à terme, seront produites en France par ACC (Automotive Cells Company, une société du groupe Stellantis qui détient aussi Peugeot). Les versions propulsion et Dual Motor AWD sont toutes les deux équipées d'un accu qui affiche une capacité utile de 73 kWh. La Peugeot e-5008 Long Range sera pour sa part équipée d'une batterie de 96 kWh de capacité utile.

En ce qui concerne la recharge, le Peugeot e-5008 repose sur la plateforme 400 V et accepte une puissance de charge maximale de 160 kW sur une borne de recharge rapide en courant continu. Par une température de 20° C, une recharge de 20 % à 80 % demandera 30 minutes aux versions équipées de la batterie de 73 kWh. Bien qu'il soit équipé d'une batterie de plus grosse capacité, le modèle Long Range demandera 27 minutes pour réaliser le même exercice. De série, le grand SUV tricolore est aussi équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW pour une recharge en 4h30. Il peut être remplacé à la commande par un chargeur embarqué de 22 kW, qui est également disponible en option. Enfin, comptez 22h55 pour une charge complète sur une simple prise domestique de 2,3 kW, et 16h10 sur une prise renforcée de 3,2 kW.

Au rayon des fonctionnalités encore rares mais parfois utiles, le Peugeot e-5008 bénéficie de la technologie V2L. Moyennant un adaptateur, le SUV pourra faire office d'alimentation électrique de 16 A en délivrant jusqu'à 3 kW de puissance.

Au volant du Peugeot e-5008

Outre sa taille et l'espace disponible à bord, le Peugeot e-5008 offre un excellent confort à bord. Les sièges sont accueillants et l'insonorisation particulièrement réussie, tant au niveau des bruits d'air que de roulement. Sur route, l'amortissement s'illustre par sa douceur en toutes circonstances, et ce malgré les jantes de 20 pouces de notre version d'essai.

Évidemment, avec ses dimensions et son poids conséquents (2 218 kg à vide, dont 520 kg de batterie), le Peugeot e-5008 est vite contraint par les mouvements de caisse en haussant le rythme sur routes sinueuses. Quoiqu'il en soit, s'agissant d'un grand SUV capable d'accueillir sept personnes, on se doute bien que celui-ci n'a pas vocation à rivaliser avec une sportive. Les accélérations sont linéaires et seul le mode Sport permet de disposer des 210 ch. Et sans jamais brusquer les occupants mais toujours avec des performances qui sont suffisamment correctes.

Avec sa batterie de 73 kWh, le Peugeot e-5008 revendique une consommation WLTP comprise entre 17,7 kWh/ 100 km et 18,3 kWh/ 100 km. Des chiffres qui se sont confirmés lors de notre essai avec une nuance importante. Celui-ci s'est déroulé entre le Danemark et la Suède, deux pays dans lesquels la vitesse est limitée à 110 km/h sur autoroute, 80 km/h sur le réseau seconde et 40 km/h en ville. Forcément, nous avons réalisé des records de consommation avec un SUV de plus de 2,2 tonnes : 15,1 kWh/ 100 km sur un parcours mixte sans relief de plus de 200 km entre Copenhague et Åhus au sud-est de la Suède, avec une température idéale de 21° C. Ajoutez à cela 150 km/h sur autoroute le lendemain pour un total de 16,2 kWh/ 100 km sur 352 km, à une vitesse moyenne de 54 km/h seulement. Dans ces conditions, parcourir plus de 400 km n'a vraiment rien d'impossible avec le Peugeot e-5008 propulsion équipé de la batterie de 73 kWh.

Bon joueur, le constructeur annonce néanmoins une consommation moyenne de 24,5 kWh/ 100 km à 130 km/h sur autoroute. Et par conséquent une autonomie de 298 km en situation réelle, soit 41 % de moins que la valeur WLTP annoncée de 502 km.

Les tarifs et la concurrence du Peugeot e-5008

Le Peugeot e-5008 sera commercialisé à l'automne à partir de 46 990 € pour le modèle propulsion de 210 ch équipé de la batterie de 73 kWh. Un tarif qui lui permet d'être éligible au bonus écologique de 4 000 € dans la finition allure déjà bien dotée. Elle bénéficie notamment des feux à LED, de la climatisation automatique trois zones, de l'accès confort sans clef, de deux écrans de 10 pouces avec la prise en charge d'Apple Carplay et d'Android Auto, ainsi que du régulateur de vitesse, de l'alerte de franchissement de ligne, de la reconnaissance des panneaux et des jantes en alliage de 19 pouces.

En revanche, notre modèle d'essai en finition GT étant affiché à un peu plus de 51 000 €, celle-ci ne peut pas prétendre à la moindre aide. Elle ajoute notamment les projecteurs Pixel LED, l'écran incurvé i-cockpit de 21 pouces, le petit écran tactile pour les touches de raccourci i-Toogles, le socle de recharge sans fil pour le smartphone, le hayon électrique, les sièges chauffants en alcantara, le régulateur de vitesse adaptatif avec le système de conduite autonome de niveau 2 et les jantes alliage 20 pouces.

De plus, le constructeur a choisi de reprendre la même structure de gamme simplifiée que le Peugeot e-3008. Ainsi, les deux finitions du Peugeot e-5008 pourront être complétées par trois packs au choix. Ces derniers permettent notamment d'ajouter le toit panoramique en verre ouvrant, les sièges ergonomiques AGR et même une sellerie en cuir véritable.

Côté concurrence, les grands SUV électriques sept places ne se bousculent pas vraiment au portillon. Surtout à ce niveau de prix. Chez Tesla, le Model Y n'est toujours pas disponible en sept places. Il faut donc se tourner vers le segment supérieur et le Tesla Model X, qui est commercialisé à partir de 99 990 €. Chez Kia, l'EV9 débute à partir de 73 000 €. Au final, c'est du côté de Mercedes qu'il faut se tourner avec un Mercedes EQB un peu plus petit, et proposé à un tarif à partir de 42 950 € bonus écologique de 4 000 € déduit.