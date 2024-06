Windows 11 prépare un gros changement pour le menu Démarrer, le voici en image

Le menu Démarrer de Windows 11 s'apprête à accueillir une nouveauté. Microsoft annonce un ajout important qui pourrait changer la manière dont on s'en servira à l'avenir. La preuve en image.



Si Windows 11 reçoit régulièrement des nouveautés visibles, il y a un élément qui change peu : le menu Démarrer. Depuis que Microsoft semble satisfait de son look, l’entreprise n'y touche que rarement, même si elle essaye parfois des modifications qui ne plaisent pas à tout le monde. Cette-fois ci, les utilisateurs devraient trouver l'ajout intéressant.

Par l’intermédiaire d'un billet de blog, on apprend l'arrivée de quelque chose qui va à la fois transformer en partie l'apparence du menu Démarrer, mais aussi la façon dont nous nous en servons au quotidien, rien que ça.

Voici le changement que Microsoft prévoit pour le menu Démarrer de Windows 11

Plus qu'une refonte complète du design ou de l'ergonomie du menu Démarrer, nous aurons droit à l'intégration de Mobile Connecté, le programme qui permet de gérer son smartphone depuis son PC. Windows veut visiblement mettre l'accent dessus : on sait par exemple que l'explorateur de fichiers va permettre d'accéder plus facilement au mobile une fois ce dernier lié à l'ordinateur. Ici, une nouvelle colonne dédiée apparaît à droite du menu.

Microsoft détaille les 3 fonctionnalités associées à cet ajout :

“ Connectivité sans effort ” : depuis le menu Démarrer, vous verrez “l'état de la batterie et la connectivité de votre téléphone” (si le Bluetooth est activé par exemple).

” : depuis le menu Démarrer, vous verrez “l'état de la batterie et la connectivité de votre téléphone” (si le Bluetooth est activé par exemple). “ Communication unifiée ” : ouvrir le menu Démarrer permettra d'accéder directement à “vos messages téléphoniques, à vos appels et à vos photos” afin de ne rien manquer.

” : ouvrir le menu Démarrer permettra d'accéder directement à “vos messages téléphoniques, à vos appels et à vos photos” afin de ne rien manquer. “Continuité de l'expérience” : si vous étiez en train de faire quelque chose sur votre smartphone avant de le connecter au PC, vous pourrez reprendre cette activité là où vous l'avez laissé directement depuis le menu Démarrer de Windows 11.

La firme de Redmond n'a pas annoncé de date de déploiement pour le moment, mais vous pouvez déjà tester ces nouveautés si vous le souhaitez. Pour cela, il faut vous inscrire au programme Windows Insider et installer le build 22635.3790 ou supérieur depuis le canal Bêta. La version de l'application Mobile connecté doit être au minimum la 1.24052.124.0.