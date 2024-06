ChatGPT, c’est dépassé : voici la nouvelle IA qui fait mieux à tous les niveaux

Anthropic vient de lancer Claude Sonnet 3.5, une nouvelle version de son modèle d'IA. Celui-ci double la vitesse de son prédécesseur et dépasse ChatGPT dans plusieurs domaines. Claude 3.5 offre de nouvelles fonctionnalités qui sont à la fois impressionnantes et utiles, comme une fenêtre interactive pour un espace de travail collaboratif.

Dans la course à l'IA générative qui a débuté il y a bientôt un an, les entreprises cherchent constamment à surpasser leurs concurrents. Anthropic, fondée par d'anciens dirigeants et chercheurs d'OpenAI, vient de lancer Claude Sonnet 3.5, une nouvelle version plus puissante de son modèle d'IA. Ce lancement intervient trois mois après la version précédente et promet de surpasser des modèles comme ChatGPT-4o et Gemini 1.5 Pro.

Dans cette nouvelle version, Claude Sonnet 3.5 a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Artifacts. C’est une fenêtre interactive qui est adjacente à la fenêtre de chat. Elle offre ainsi un espace de travail collaboratif. Les utilisateurs peuvent attacher des fichiers et des images pour que Claude les interprète et les utilise. Cette fonctionnalité permet également de demander des images SVG (des images vectorielles adaptées pour le web). Elle permet également de créer des jeux vidéo simples et d'autres applications interactives. Cette innovation permet clairement d'étendre les capacités de l'IA au-delà de la simple génération de texte.

Le nouveau modèle d’IA d'Anthropic est plus puissant et plus economique

Selon les données d'Anthropic, Claude Sonnet 3.5 a montré des améliorations de taille par rapport à la version précédente. Lors de tests de codage internes, Claude 3.5 a résolu 64 % des problèmes posés, contre 38 % pour Claude Opus 3.0. Sa créativité se rapproche de l’Homme, en effet, il a également obtenu de meilleurs résultats en matière de compréhension des nuances, d'humour et d'instructions complexes. En termes de raisonnement de niveau universitaire, Claude 3.5 a obtenu un score de 59 %, comparé à 53 % pour ChatGPT-4o. Pour le raisonnement textuel, il a atteint 87 %, elle surpasse ainsi ce dernier et d'autres modèles concurrents.

A noter que Claude Sonnet 3.5 est également conçu pour être plus économique. Il ne coûte que 3 $ (environ 2,80 €) par million de tokens d'entrée et 15 $ (environ 14 €) par million de tokens de sortie, avec une fenêtre de contexte de 200 000 tokens, soit environ 150 000 mots ou 500 pages de texte. À titre de comparaison, GPT-4o coûte 5 $ (environ 4,60 €) par million de tokens d'entrée.