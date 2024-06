Cet ultra-portable de 16 pouces a de quoi séduire les pros avec sa puissante carte graphique. Notre test du Dell XPS 16

A la recherche d’un PC pouvant autant tenir au quotidien qu’être un allié pour la création ? Voici le Dell XPS 16 de 2024, un ultra-portable de 16 pouces équipé d’une carte graphique puissante. Un cocktail réussi ?

Ces dernières années, les créatifs indépendants se sont massivement tournés vers les configurations de PC portables gamer. Pourquoi ? Parce qu’elles étaient les seules à proposer des composants puissants dans un format (relativement) transportable. Maintenant, les constructeurs ont bien conscience de cette nouvelle tendance, et cherchent à proposer des PC toujours assez performants pour la créativité, mais qui tentent de récupérer les avantages des ultrabooks classiques plus “professionnels” dans leur approche. C’est exactement ainsi que nous nous retrouvons face au Dell XPS 16 de 2024.

Prix et disponibilité

Le Dell XPS 16 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France. Son prix de départ de 1999 euros vous permettra de profiter d’une configuration sur base Intel ultra 7 155H, mais sans aucune carte graphique dédiée. Celle-ci n’est donc vraiment qu’à conseiller à ceux cherchant un XPS traditionnel avec une plus grande dalle, mais n’a pas grand intérêt face aux propositions d’autres constructeurs comme LG.

La configuration que nous testons est la plus puissante, et intègre une GeForce RTX 4070 ainsi que 32 Go de RAM. Ici, le prix augmente très fort à 3149 euros, mais l’intérêt est bien plus grand que le modèle précédent. Les créatifs cherchant une configuration discrète pourront éventuellement se contenter du modèle en RTX 4060 à 2849€, s’ils le trouvent à un meilleur prix.

Fiche technique

Le plus grand avantage de ce nouveau Dell XPS 16 est qu’il intègre une NVIDIA GeForce RTX 4070. Mais attention : celle-ci ne tourne pas à sa pleine puissance. Elle est ici limitée à 70W, ce qui lui permet de garder sa puissance pour les tâches créatives, mais beaucoup moins pour le jeu vidéo.

Dell XPS 16 2024 Ecran 16,3 pouces

3840 x 2400

OLED

90 Hz

Dimensions 1,87 x 35,82 x 24,01 cm Poids 2,2 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU RTX 4070 (70w) RAM 32 Go LPDDR5X 7467 MT/s Stockage 1 To Connectique 2 Thunderbolt 4

1 USB C 3.2 Gen 2

1 microSD

1 combo jack

Prix A partir de 1999 euros

C’est pourquoi le Dell XPS 16 de 2024 est à considérer comme un ordinateur pour les créatifs. Le label NVIDIA Studio soutient d’ailleurs cet angle. Si vous pouvez jouer avec, comme n’importe quel ordinateur en vérité, il n’est pas optimisé pour cet usage.

Design

Le Dell XPS 16 est bien un Dell XPS. Le constructeur n’est pas connu pour ses grands changements drastiques de design, et ce nouveau modèle suit la ligne déjà lancée par la gamme Plus auparavant en proposant un intérieur intégralement revu. Mais d’extérieur ? Oui, nous profitons toujours de ce châssis purement métallique, coupé avec précision, bien que nous soyons tout de même ici sur un PC bien plus lourd (2,2 kg) et épais (1,8cm) que ses camarades. Oui, ce Dell XPS 16 revendique sa puissance, un fait assez rare chez Dell qui préfère laisser ça à Alienware.

C’est en l’ouvrant que l’on découvre vraiment la “nouveauté. Le clavier semble totalement fondu dans le verre avec de très grandes touches peu espacées, mais assez large pour qu’elles ne changent rien à l’usage au quotidien. D’autant que les switchs utilisés sont toujours de très bonne qualité, comme on en a l’habitude chez le constructeur. Surtout, le pavé tactile n’est pas infini sous cette plaque de verre, mais est très large et son retour haptique est de très bonne qualité. Petite nouveauté : nous avons ici le droit à la nouvelle touche CoPilot, qui appelle l’assistant IA intégré à Windows.

La connectique est aussi dans les canons de ce que nous avons l’habitude de voir chez Dell. Ceci étant, la marque a bien écouté ses utilisateurs et a fait quelque peu évoluer sa configuration. Nous avons ici deux ports Thunderbolt 4, un simple port USB-C 3.2 Gen 2, un lecteur de cartes microSD et un port combo jack. Voilà. En considérant la dimension plus créative de ce PC, on aurait réellement apprécié retrouver a minima un lecteur de cartes SD plein format pour les photographes et les monteurs, et au moins un petit USB A pour connecter divers accessoires. Mais voilà : pour un PC moderne, il ne s’en tire pas trop mal.

Reste un point sur lequel le Dell XPS 16 est inattaquable : l’intégration de sa dalle. L’ordinateur propose toujours Windows Hello via reconnaissance faciale, mais ses capteurs sont à peine visibles dans l’infime bordure de son écran. La dalle semble vraiment couvrir l’intégralité de l’espace, ce qui est un petit bonheur pour la cohérence esthétique de l’ensemble. Au final, le Dell XPS 16 reste une proposition un peu unique en son genre, qu’on aurait presque envie de qualifier de cette phrase trop utilisée dans notre milieu : “entre tradition et modernité”.

Écran

Le Dell XPS 16 de 2024 est disponible en deux versions : une dalle IPS LCD classique en Full HD+, ou une dalle OLED en 4K+. Nous testons la version OLED qui offre une dalle de 16,3 pouces supportant une définition de 3840 x 2400 pixels, soit un ratio 3:2, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz maximum.

Nous avons pu mesurer une couverture de l’espace sRGB de 155% qui se transforme en 109,9% pour l'espace DCI-P3 plus large. Une bonne nouvelle pour les créatifs. La luminosité maximale est ici mesurée à 407 cd/m², ce qui tient les promesses faites par le constructeur et est assez bon pour un OLED traité anti-reflet. La température de couleurs moyenne est elle mesurée à 6296K, très proche des 6500K recherché pour une température parfaite.

Sur la colorimétrie, nous retrouvons un Delta E00 moyen de 0,71 seulement, la perfection-même, avec un écart maximal mesuré à 2,47 sur les tons bleus nuit. Même dans son écart, l’écran reste parfait de bout en bout. On ne pourra vraiment regretter que son taux de rafraîchissement de “seulement” 90 Hz, très bon pour de l’OLED à cette définition, mais qu’on aimerait vraiment voir atteindre les 120 Hz rapidement.

Performances

Pour rappel, nous testons une configuration du Dell XPS 16 de 2024 qui est très proche d’être la plus puissante disponible. Nous avons dans un premier temps l’Intel Core Ultra 7 155H, que vous connaissez certainement par cœur maintenant. Le SoC de l’équipe bleue intègre 16 cœurs et 22 threads pouvant turbo jsuqu’à 4,8 GHz. Il est ici couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MT/s.

Mais dans cette configuration, nous retrouvons surtout la NVIDIA GeForce RTX 4070… du moins, de nom. Notez bien que son TGP est de “seulement” 70 watts”, soit essentiellement la moitié de la puissance normalement accordée à ce GPU sur mobile. Ce sacrifice est difficile à accepter sur une configuration gamer, mais le Dell XPS 16 s’adresse ici aux créatifs. Et dans ce cadre, la carte graphique perd finalement assez peu de sa superbe.

L’Intel Core Ultra 7 155H se comporte… exactement comme on l’attend, avec un score de 908 points en multi core pour 100 points en single core sous Cinebench 2024. Nous parlons bien ici de performances soutenues sous 10 minutes, ce qui est un très bon point pour le potentiel créatif de la machine. Côté stockage, on est également très agréablement surpris puisque Dell n’a pas choisi une variante peu coûteuse du PCIe 4.0. À 7035 MB/s en lecture pour 5539 MB/s en écriture séquentielle, nous sommes sur le meilleur de ce que le PCIe 4.0 peut encore offrir avant l’avènement du PCIe 5.0.

Et alors, cette carte graphique ? Sous 3DMark, on est effectivement loin de ce que peut vraiment apporter une RTX 4070, avec 2263 points sur Speed Way, 5768 points sur Port Royal ou encore 4552 points sur Time Spy Extreme. Mais sur les tâches créatives, les scores de 5464 points sur Procyon Video Editing et 6078 points sur Photo Editing, tous deux basés sur la suite Adobe, sont tout simplement excellents. La 4070 n’a aucun problème avec les tâches de retouche photo et de montage, même limitée à 70W.

Cette baisse de TGP a encore un autre avantage : la gestion thermique. Le Dell XPS 16 de 2024 n’active qu’assez rarement ses ventilateurs, qui sont eux-mêmes peu bruyants, et n’atteint que 45°C maximum au châssis en pleine charge synthétique. Au quotidien, il ne se fera donc que très peu entendre.

Et côté autonomie, sa batterie de 99,5 Wh assez massive lui permet d’être dans le haut du panier des ordinateurs puissants. Nous retrouvons entre 7 et 8 heures d’autonomie sur un usage bureautique, quand le bloc d’alimentation de 130W fourni, qui se connecte en USB-C, sera requis pour ensuite débloquer l’intégralité de sa puissance.

Logiciel

Le Dell XPS 16 de 2024 ne fait pas grand-chose sur l’expérience logicielle proposée par le constructeur. Nous avons donc toujours le droit à MyDell, le logiciel de gestion central qui permet de régler finement le comportement de son ordinateur. Un logiciel flexible, bien expliqué et lisible, qui permettra même aux plus néophytes de personnaliser leur configuration.

Mais à côté de ça, nous avons aussi… le reste. Tous ces logiciels supplémentaires qui sont surtout là pour vendre le support payant de la marque, en prime des habituels logiciels publicitaires préinstallés. À ce prix, on aurait au moins aimé faire l’impasse sur McAfee, d’autant que d’autres constructeurs comme Razer proposent une expérience propre sur ce point aux mêmes prix.

Le Dell XPS 16 ne profite pas encore de Windows 24H2, et donc des expériences d’intelligence artificielle intégrées à la nouvelle version du système d’exploitation. Ceci étant dit, entre son NPU et la touche CoPilot déjà là, on peut dire qu’il est tout à fait prêt à recevoir cette mise à jour dans les prochains mois.

On achète ?

Le Dell XPS 16 sans carte graphique ajoutée n’a que très peu de sens. Ce modèle ne tient pas la comparaison face à d’autres ultrabooks de la même diagonale, à moins de véritablement être fixé sur l’idée d’avoir un XPS et une plus grande diagonale. C’est très peu pour convaincre.

Par contre, à partir de la RTX 4060, le Dell XPS 16 de 2024 propose une expérience très cohérente pour les créatifs qui cherchent à rester discret auprès de leurs confrères et consœurs. Nous avons tout de même ici un PC portable puissant qui ne demande pas de s’éclater le dos pour être transporté, et peut toujours être utilisé à la manière d’un ultrabook sans trop perdre en fonctionnalité et en autonomie. Un bon équilibre qui trouvera certainement preneur, bien que le rapport qualité/prix se justifie surtout par le prestige de la configuration.