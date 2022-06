Boostez la configuration de votre PC avec le SSD PNY CS900 de 120 Go à prix réduit

Si recherchez un SSD interne pas cher, sachez que le bon plan Amazon qui va suivre va sûrement attirer votre attention. En ce moment, le PNY CS900 de 120 Go est moins de 15 euros seulement. Focus sur ce nouveau deal informatique !

Alors que certains d'entre vous ont sûrement profité du bon plan sur le Crucial BX500 1To à prix cassé, un autre SSD avec une capacité beaucoup plus petite fait l'objet d'une bonne affaire chez Amazon.

Vendu à 19,90 euros au début du mois de juin, le PNY CS900 de 120 Go voit son prix baisser à 14,90 euros ; ce qui fait une remise non négligeable de 5 euros. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison en point relais car le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat.

Conçu pour améliorer les performances globales d'un ordinateur, le PNY CS900 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. À propos de ses principales caractéristiques, le SSD embarque des vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 515 Mo/s en écriture, mesure 10 x 7 x 0.7 cm et affiche un poids léger de 40 grammes. Enfin, le CS900 de la marque PNY compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS et Microsoft Windows possède une garantie de 3 ans de la part du fabricant.