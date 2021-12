SSD pas cher : -20% sur le Crucial BX500 sur Amazon

Vous recherchez un SSD interne à bon prix ? Amazon offre jusqu'à 20% de réduction sur le Crucial BX500 dans toutes ses capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To ou encore 2To. Peu importe l'espace de stockage dont vous avez besoin, ce bon plan vous permet de l'acheter à un tarif réduit.

Le Crucial BX500 n'est plus à présenter. Ce SSD interne à mémoire flash 3D NAND vous permet de booster la vitesse de transfert de votre PC ainsi que la réactivité des applications pour une expérience plus fluide dans toutes les situations. Amazon le propose moins cher en ce moment grâce à des réductions allant jusqu'à 20% selon la capacité de stockage. La version avec 240 Go d'espace est ainsi proposée à 23,99 € au lieu de 29,99 €, ce qui correspond donc à une remise immédiate de 20%.

Le Crucial BX500 de 480 Go est à 43,99 € au lieu de 49,19 €, soit 11% de moins que d'habitude. La version 1 To est aussi à -11%, soit à 80,99 € au lieu de 91,19 €. Enfin, la version avec 2 To d'espace de stockage fait l'objet d'une réduction de 17% qui fait passer son prix de 191,99 € à 159,99 €.

Le SSD interne Crucial BX500 dispose d'une interface SATA III 6 Go/s et est au format 2,5 pouces. Il offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle allant jusqu'à 540 et 500 Mo/s respectivement.

