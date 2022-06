Le SSD interne PNY CS900 240 Go est à son meilleur prix chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un SSD interne pas trop cher, alors le deal qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Amazon, le PNY CS900 de 240 Go est à 26,90 euros ; ce qui est le meilleur prix du moment.

Après le PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 2060 chez Cdiscount, voici un autre bon plan intéressant dans le domaine de l'informatique.

Cette fois-ci, Amazon vous donne rendez-vous sur sa plateforme française pour acquérir un très bon SSD interne à prix réduit. En effet, le PNY CS900 d'une capacité de 240 Go est vendu par le géant de l'e-commerce au tarif de 26,90 euros. Pour information, il s'agit du meilleur prix constaté au cours de ces 30 derniers jours et le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Idéal pour améliorer les performances globales d'un ordinateur, le PNY CS900 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui mesure 10 x 7 x 0.7 cm et qui affiche un poids léger de 40 grammes. À propos de ses principales caractéristiques, le SSD embarque des vitesses séquentielles de 550 Mo/s en lecture et de 515 Mo/s en écriture. Pour terminer, le CS900 de la marque PNY compatible avec les systèmes Linux, Apple MacOS X et Microsoft Windows dispose d'une garantie de 3 ans de la part du fabricant.