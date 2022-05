Bon prix sur ce PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 2060

Voici une belle affaire à saisir au rayon informatique du site Cdiscount ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, un PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec une RTX 2060 passe sous la barre des 700 euros.

L'univers du gaming est à l'honneur chez Cdiscount. Le célèbre site e-commerce français propose en effet un deal intéressant sur un PC portable dédié aux gamers.

En ce moment, le PC portable gamer Lenovo Legion 5 15IMH05H est vendu par Cdiscount au prix de 699,99 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport au tarif constaté au début du mois de mai 2022. Pour information, l'article vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

À propos de ses caractéristiques principales, le Legion 5 de Lenovo dispose d'un écran de 15,6 pouces à rétroéclairage par LED avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. Dépourvu de système d'exploitation, le laptop gaming embarque également un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10300H / 2.5 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 et une batterie lui permettant d'être autonome pendant plus de 7 heures. Pour la connectique, le Bluetooth 5.0, la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, un port USB 3.2 Gen 1 (Always On), 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode), un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque/microphone sont notamment de la partie.