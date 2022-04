SSD interne Crucial 2 To : la version MX500 est à prix réduit

Vous avez besoin d'un SSD interne afin d'améliorer les performances de votre ordinateur ? Si c'est le cas, vous pouvez opter pour le Crucial MX500 d'une capacité de 2 To qui bénéficie d'une jolie réduction de 30%. Focus sur ce nouveau bon plan informatique !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD CRUCIAL MX500 2 TO (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SSD CRUCIAL MX500 2 TO (FNAC)

Pour ce nouveau deal consacré à l'univers de l'informatique, Amazon et la Fnac effectuent une promotion intéressante sur l'achat d'un SSD interne de la marque Crucial.

Alors qu'il est vendu en temps normal aux alentours des 219 euros, le Crucial MX500 d'une capacité de 2 To est proposé au prix réduit de 154,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 30% de la part des deux revendeurs. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile (pour Amazon et la Fnac) et au paiement en quatre fois sans frais (si l'achat est effectué sur Amazon).

Conçu pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur, le Crucial MX500 (référence CT2000MX500SSD1) est un SSD interne au format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces qui affiche des dimensions de 10.3 x 0.7 x 7 centimètres. Du côté de ses performances, le SSD embarque des vitesses séquentielles allant jusqu'à 560 Mo/s en lecture et de 510 Mo/s en écriture. Pour terminer, le MX500 de Crucial dispose d'une garantie de 2 ans.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleurs SSD internes SATA, M.2 NVMe en 2022