SSD interne Crucial : bon prix sur le BX500 480 Go et MX500 500 Go

Si vous êtes à la recherche d'un SSD interne performant et pas cher, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. Les modèles BX500 de 480 Go et MX500 de 500 Go du constructeur Crucial font actuellement l'objet d'une promotion sur Amazon. Ils sont proposés respectivement à 39,99 € et 48,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CRUCIAL BX500

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE CRUCIAL MX500

Les SSD de marque Crucial sont en promotion sur Amazon. A une semaine du Prime Day, l'enseigne en ligne propose le BX500 d'une capacité de 480 Go à 39,99 € au lieu de 61,19 € et le MX500 d'une capacité de 500 Go à 48,99 € au lieu de 71,99 €.

Le BX500 offre des vitesses séquentielles de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. De format SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces, il vous permettre de donner un coup de boost à votre ordinateur en effectuant un démarrage plus rapide et en offrant un temps de chargement des fichiers plus court.

Il affiche des dimensions de 10 x 0.7 x 7 centimètres et un poids léger de 60 grammes. Enfin, si vous décidez de l'installer dans un PC portable, sachez qu'il améliorera considérablement l’autonomie de ce dernier grâce à une efficacité énergétique 45 fois supérieure à celle d’un disque dur classique.

Le MX500 propose une capacité de stockage de 500 Go. Il est doté de la technologie mémoire NAND TLC agrémentée de la fonctionnalité RAIN (Redundant Array of Independent NAND). Un peu plus performant que le BX500, ses vitesses de transfert atteignent 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Enfin, dernier bon point, le MX500 bénéficie d’une faible consommation électrique.

Lire également : Meilleurs SSD internes SATA, M.2 NVMe 2021 : quel modèle choisir ?