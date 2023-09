Squid Game : en attendant la saison 2, Netflix organise une compétion grandeur nature à 4,5 millions de dollars

Netflix vient de dévoiler une première bande-annonce pour Squid Game : le Défi, une émission de téléréalité ambitieuse. Dans cette compétition inspirée par la série sud-coréenne évènement, 456 participants devront s'affronter pour espérer remporter le gros lot : 4,56 millions de dollars !

Nous en avons parlé dans nos colonnes en mai 2022. Dans l'optique de surfer sur l'incroyable popularité de la série sud-coréenne Squid Game, Netflix a annoncé le lancement prochain d'une émission de télé-réalité à l'ambition démesurée.

Baptisée Squid Game : The Challenge ou le Défi dans la langue de Molière, cette compétition proposera à 456 participants de s'affronter dans des défis inspirés du show avec à la clé une récompense jamais vue dans l'histoire de la télé-réalité : 4,56 millions de dollars.

“Squid Game a pris le monde d'assaut avec l'histoire captivante et l'imagerie iconique du réalisateur Hwang. Nous sommes reconnaissants pour son son soutien alors que nous transformons le monde fictif de la série en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale. Les fans de la série dramatique vont vivre un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel naviguent dans la plus grande série de compétition jamais vue, pleine de tensions et de rebondissements, avec le plus gros prix en espèce jamais gagné à la fin,” promettait alors Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries de télé-réalité et documentaire.

La compétition Squid Game débarque sur Netflix en novembre 2023

Toutefois, la plateforme de streaming n'avait pas encore annoncé la date de diffusion de cette compétition hors-normes. C'est maintenant chose faite dans une toute nouvelle bande-annonce. Ainsi, le service donne rendez-vous aux fans le 22 novembre 2023 sur Netflix évidemment pour le 1er épisode de Squid Game : le Défi.

Comme on peut le voir dans cet extrait, on devrait retrouver toute l'imagerie de la série tout comme ses défis les plus emblématiques (l'épreuve du 1,2,3 Soleil par exemple). “4,56 millions de dollars… Certains font bien pire pour beaucoup moins d'argent,” assure un candidat dans cette bande-annonce. Voilà qui promet des affrontements acharnés et des retournements de situation imprévisibles. Pour rappel, Netflix a évidemment confirmé depuis plusieurs années maintenant la production d'une saison 2 de Squid Game. Pour l'heure, cette nouvelle saison n'est pas attendue avant 2024.