Amazon Prime Video améliore enfin son interface, il était temps

Après des années à voir son interface critiquée de tous les côtés, Prime Video a enfin décidé de prendre les choses en main. Aujourd’hui, Amazon commence le déploiement d’un tout nouveau design pour son service de streaming, bien plus lisible et surtout rapide à naviguer. Celui-ci ne semble pas encore disponible en France.

Depuis son lancement dans le monde, Prime Video n’a bien sûr pas échappé à la comparaison avec Netflix, son rival de toujours. Et si certains lui prêtent un meilleur catalogue, surtout concernant les films, tous s’accordent pour dire que l’interface de la plateforme d’Amazon est une catastrophe. Les séries apparaissent plusieurs fois selon leurs saisons, il est difficile de retrouver les contenus que l’on visionne, l’ensemble est globalement assez mal rangé… Bref, mieux vaut savoir où l’on se rend lorsque l’on ouvre l’application.

Il semblerait donc que toutes ces critiques ne soient pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Aujourd’hui, Amazon annonce le déploiement d’une toute nouvelle interface, plus adaptée à l’utilisation de ce type de plateforme. Comme on pouvait s’en douter, le géant du web s’est grandement inspiré de ce qui se fait de mieux chez la concurrence. Grand bien lui en a fait : l’ensemble est beaucoup plus lisible et surtout mieux organisé. Suivez le guide, on vous fait un petit tour d’horizon.

L’interface de Prime Video change du tout au tout et c’est tant mieux

La première chose à noter est sans doute le nouveau design de la barre latérale gauche, qui affiche désormais des icônes pour chaque catégorie : Recherche, Accueil, Boutique, TV en direct, Gratuit et Mes contenus. On peut retrouver tous les contenus diffusés par Prime Video dans l’onglet Accueil, rangés par type (films, séries, sport). Les contenus payants ou louables, eux, ont enfin droit à leur propre section, à savoir Boutique. Fini de les confondre avec le catalogue du service.

Tout comme Netflix, Prime Video sélectionne désormais les 10 films et séries les plus visionnés du moment par les spectateurs, pour les plus indécis qui ne savent jamais quoi regarder. Enfin, tous les contenus seront marqués d’un petit badge en fonction de leur nature : bleu pour les films et séries inclus dans l’abonnement, doré pour les payants. La nouvelle interface est en en cours de déploiement et devrait bientôt arriver en France.

