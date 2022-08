HBO Max ne sortira jamais en Europe, c’est confirmé

HBO Max, la plateforme de streaming de la Warner, ne sortira finalement pas en Europe alors qu’elle était attendue pour l’année prochaine. Au lieu de ça, une autre plateforme plus riche arrivera dans le courant de l’année 204 au plus tôt. Une conséquence de la fusion de Warner et de Discovery.

Le rachat de Warner par Discovery est un véritable séisme dans le monde du divertissement et les conséquences sont déjà visibles. L’une d’elles est l’annulation de l’arrivée de HBO Max en Europe en 2023. À la place, Warner-Discovery prévoit de lancer un service plus global, mais pas avant 2024.

HBO Max est une plateforme très populaire aux États-Unis. Elle regroupe tous les programmes de la chaîne américaine, mais aussi des séries exclusives (comme Peacemaker ou encore Raised by Wolves) ainsi que des films. C’est sur ce service que sont par exemple sortis les blockbusters Warner privés de cinéma en 2021, comme The Suicide Squad ou encore Godzilla vs Kong.

Warner Discovery veut une plateforme plus globale

Suite au rachat de Warner, HBO Max va disparaître au profit d’un service plus gros, plus global, qui n’a pas encore de nom. Il comprendra tous les contenus déjà présents, mais y ajoutera ceux de Discovery et d’Eurosport. Bref, la firme prépare un mastodonte capable de rivaliser avec Netflix et Disney +. De ce fait, le plan de sortir HBO Max en 2023 sur le vieux continent tombe à l’eau. Pour ce nouveau service, Warner Discovery préfère privilégier le marché d’Amérique latine, plus porteur. La nouvelle plateforme devrait finalement arriver chez nous en 2024 au plus tôt.

En France, ce nouveau calendrier pose un souci. OCS a en effet le droit de diffuser les séries HBO jusqu’à la fin de l’année 2022. Les contenus seront donc susceptibles d’être inaccessibles pendant toute l’année 2023, à moins que le service français négocie une année supplémentaire.

Le rachat de Warner par Discovery a déjà eu des conséquences majeures. Par exemple, le film Batgirl pour HBO Max, pourtant tourné et déjà monté, a été tout simplement annulé par les nouveaux cadres, le jugeant de mauvaise qualité. Même chose pour le prochain film d’animation Scooby Doo. Une perte sèche de 130 millions de dollars.