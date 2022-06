SpaceX vient de franchir une étape clé dans le lancement de la fusée Starship

SpaceX vient de franchir une étape cruciale dans le lancement de sa fusée Starship. En effet, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a terminé l'évaluation environnementale du projet visant à envoyer la fusée en orbite. Néanmoins, l'organisation exige que SpaceX prenne 75 mesures supplémentaires pour atténuer l'impact sur l'environnement du lancement des fusées Starship.

SpaceX vient de franchir une nouvelle étape dans l'homologation de sa fusée Starship. En effet, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation, vient de terminer l'évolution environnementale de la fusée de la société d'aérospatiale d'Elon Musk.

Après des mois d'examens, des milliers de commentaires publics sous et de multiples retards dans le calendrier initial, la FAA a confirmé que son évolution avait abouti à une conclusion “atténuée” d'absence d'impact significatif. En d'autres termes, le lancement des fusées Starship depuis le site de Boca Chica (Texas) ne laissera pas d'empreintes graves sur l'environnement.

SpaceX obtient un premier feu vert vers le lancement de Starship

Néanmoins, l'institution américaine exige que SpaceX prenne plus de 75 mesures supplémentaires pour diminuer davantage l'impact environnemental de l'opération. Mais quoi qu'il en soit, cela veut dire que la FAA donne un premier feu vert vers l'homologation de la fusée Starship. A condition évidemment que SpaceX apporte les dizaines de modifications requises sur son plan initial.

Parmi les exigences formulées par la FAA, on trouve notamment :

l'obligation de donner des préavis des lancements plus en amont afin de réduire les fermetures des autoroutes, des plages et des parcs situés à proximité des sites de lancement

SpaceX devra d'ailleurs fournir des notifications en temps réel lorsque les restrictions d'accès commencent

SpaceX devra fournir “ une surveillance continue de la végétation et de la faune par un biologiste qualifié”

SpaceX devra se coordonner avec les agences étatiques et fédérales pour retirer les débris de lancement des habitats sensibles

L'éclairage du site de lancement devra minimiser pour réduire son impact sur la faune à proximité

Bien entendu, il reste encore de nombreux obstacles à franchir avant que SpaceX n'obtienne la licence de lancement de Starship par la FAA. Reste qu'il s'agit d'une étape majeure pour la compagnie spatiale. “L'examen environnementale est une partie du processus de demande de licence de lancement de la FAA. SpaceX doit également satisfaire aux exigences de la FAA en matière de sécurité, de risques et de responsabilité financière avant qu'une licence ne soit délivrée pour toute activité de lancement”.

Néanmoins et aux yeux de nombreuses associations de défense de la cause animal et de l'environnement, les mesures d'atténuation de SpaceX sont loin d'être suffisantes pour garantir la préservation de plusieurs habitats, comme celui des oiseaux migrateurs de Boca Chica. Pour rappel, SpaceX a récemment annoncé que les premiers vols vers Mars avec Starship débuteront dès 2030.