Amazon Prime Air : le service de livraison par drones prend son envol

Dix ans après son lancement, le service de livraison par drone d'Amazon va enfin entrer en activité en 2022. En effet, une phase de teste va être lancée dans la ville de Lockford en Californie. Les 3500 habitants de cette bourgade pourront profiter d'Amazon Prime Air et partager leurs commentaires à Amazon. L'objectif reste le même : étendre ensuite le service à d'autres villes.

Il était temps. Cela fait quasiment dix ans que Amazon a dévoilé son projet de livraison par drones, Amazon Prime Air. Lancé en 2013, le développement du service a été plutôt chaotique et devait au départ prendre son envol dès 2019.

Ce n'a pas été le cas, malgré un investissement conséquent de deux milliards des dollars et une équipe composée de 1000 spécialistes, répartis un peu partout à travers le monde. Au fil des années, Amazon a conçu plusieurs prototypes de drones et connu quelques revers, avec plusieurs crashs. Un grave incident était survenu en juin 2021, provoquant un incendie de forêt après l'explosion d'un drone.

Le service de livraison par drones d'Amazon prend son envol

Mais en ce lundi 13 juin 2022, Amazon a donné le coup d'envoi à Amazon Prime Air. En effet, le géant du e-commerce va lancer une première phase de test dans la petite ville californienne de Lockford. Les 3500 habitants de cette bourgade seront les premiers à goûter aux joies de la livraison par drones.

Notez que cette ville n'a pas été choisie par hasard, puisqu'elle est le berceau de Weldon B. Cooke, l'un des pionniers de l'aviation. “Les habitants de Lockeford vont jouer un rôle important dans la définition de l'avenir. Leurs commentaires sur Prime Air, avec des drones livrant des colis dans leur jardin, nous aideront à créer un service qui évoluera en toute sécurité pour répondre aux besoins des clients du monde entier, tout en ajoutant une autre étape d'innovation à l'histoire de l'aviation de la ville”, déclare Amazon.

A lire également : Amazon imagine un camion capable de déployer des dizaines de drones de livraison

Avec Prime Air, Amazon fait la promesse de livrer les clients de Lockeford en moins d'une heure. Précisons bien entendu que seuls les articles ne dépassant pas les 1,5 kg pourront être déposés dans votre jardin par un drone. Pour éviter les incidents, Amazon affirme avoir développer un système de détection et d'évitement sophistiqué, permettant aux drones de se déplacer sur de longues distances tout en évitant les obstacles fixes (cheminées, maisons) et mobiles (avions, animaux, etc.).

L'atterrissage serait également effectué en toute sécurité, puisque le drone vérifiera que la zone de livraison est libre de toute personne, animal ou obstacle divers avant de procéder à la descente. Précisons toutefois qu'Amazon n'a pas encore obtenu l'administration fédérale de l'aviation (FAA) et des responsables locaux de Lockeford pour débuter cette expérimentation.