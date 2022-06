Windows 11 revoit enfin l’explorateur de fichiers, Google Maps inclut les péages, c’est le récap

Windows 11 va rajouter des onglets à son explorateur de fichiers, Google Maps va vous dévoiler le coût de votre trajet en voiture et Samsung vous propose de réparer votre écran pour 50 dollars, c’est le récap !

C’est l’heure du récap de la journée du 14 juin 2022. Au menu aujourd’hui, un système d’exploitation qui se modernise, une opération marketing qui vous permet de réparer à peu de frais votre smartphone et les péages qui rappliquent dans l’application de guidage la plus populaire de la planète. C’est parti !

Samsung lance une campagne pour réparer vos smartphones

A l’instar d’Apple, Samsung permet d’acheter des pièces détachées pour réparer vous-même votre smartphone. Le constructeur veut aller plus loin et propose en ce moment de réparer votre écran de Galaxy S20 ou S21 pour 50 dollars seulement, contre plus de 200 dollars habituellement. Une promotion qui ne concerne que les Etats-Unis pour l’instant, mais on peut espérer la voir débarquer en France un jour.

Windows 11 donne un coup de jeune à son explorateur de fichiers

L’explorateur de fichiers a été dépoussiéré dans Windows 11, mais Microsoft veut aller plus loin. Les Insiders ont en effet découvert une nouvelle version de cet outil. Il propose une bande gauche plus claire, avec vos dossiers préférés mis en avant. Mais ce qui change tout, c’est l’apparition des onglets, exactement comme sur un navigateur internet. Il ne sera donc plus nécessaire de jongler entre plusieurs fenêtres. Cette innovation devrait arriver avec la grosse mise à jour d’octobre.

Google Maps inclut les péages dans votre itinéraire

Lorsque vous prévoyez un trajet en voiture, nous ne prenez peut-être pas en compte le coût des péages dans votre budget. Un oubli qui peut peser sur vos finances. Google Maps veut y remédier et désormais, le coût des péages est indiqué pour chaque itinéraire. Est-ce que cela vaut le coup de prendre l’autoroute ou vaut-il mieux passer par les petites routes ? A vous de voir ! Cette nouveauté n’est pas encore disponible en Europe mais pourrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

