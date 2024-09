SpaceX prépare toujours le lancement de la mission Polaris Dawn, Google Files accueille une nouvelle fonctionnalité, c’est le récap’ de la semaine

Quatre civils devaient partir dans l’espace ce 28 août 2024, une fonctionnalité très utile rejoint Google Files sur Android, un développeur crée un site très pratique pour les propriétaires de Pixel, c’est le récap’ de la semaine.

Certaines anciennes Galaxy Watch profiteront bientôt de la mise à jour One UI 6 Watch, une nouvelle fonctionnalité rejoint l’application Files de Google et un nouvel outil très pratique est désormais disponible pour savoir à quelles nouveautés vous avez accès avec votre Pixel. Alors que le lancement de la mission Polaris Dawn était prévu pour le 28 août, SpaceX a finalement encore reporté le décollage à une date indéfinie.

On vous dit tout du « Super God Mode »

Pour permettre aux utilisateurs d’avoir un contrôle total sur leur système, Windows propose l’outil « God Mode » qui regroupe l’ensemble des options de personnalisation et de gestion. La nouvelle application « Super God Mode », qui donnent aux utilisateurs l’accès aux paramètres cachés de Windows 11 vient de recevoir une mise à jour qui corrige certains bugs et s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité de « Scan approfondi ». Pour installer et essayer le « Super God Mode », rendez-vous sur la plateforme GitHub pour télécharger l’application.

Le site « whereisenabled.com » devrait simplifier la vie des propriétaires de Pixel

Les mises à jour d’Android sont nombreuses, et il n’est pas toujours facile de savoir quelles fonctionnalités sont accessibles sur les Pixel de Google. En effet, les nouveautés n’arrivent pas nécessairement au même moment en fonction du modèle de smartphone ou du pays dans lequel vous vivez. Alors que Google ne propose toujours pas de page dédiée, un développeur a pris les devants en créant le site Whereisenabled.com, qui vous permet de savoir en quelques clics à quelles fonctionnalités vous avez accès depuis votre Pixel.

Galaxy Watch : d’anciennes montres connectées profiteront bientôt de l’arrivée de One UI 6 Watch

Samsung devrait réjouir les propriétaires d’anciens modèles de montres connectées. En effet, certaines anciennes générations de Galaxy Watch devraient bientôt profiter de la mise à jour One UI 6 Watch. Ainsi, les Galaxy Watch 4 auront droit au mode d’affichage permanent global, à une stabilisation du système et à de meilleures performances. En optimisant ces anciennes Galaxy Watch, Samsung permet de prolonger la durée de vie de ses anciennes montres connectées.

SpaceX : le lancement de la mission Polaris Dawn encore repoussé

Quatre civils devaient embarquer à bord de la capsule Crew Dragon dans le cadre de la mission Polaris Dawn de SpaceX ce mercredi 28 août 2024. Un voyage spatial inédit puisque l’équipage sera constitué d’astronautes privés non professionnels. Malheureusement, la météo en Floride était trop hasardeuse et SpaceX a pris la décision de reporter le décollage. Aucune date de lancement n’a encore été fixée.

L’application Google Files accueille une nouvelle fonctionnalité très pratique

Google semble vouloir améliorer son application Files. En effet, une fonctionnalité très utile est actuellement en cours de développement et devrait séduire les utilisateurs. Il s’agit de l’option « Montrer les résumés » qui permettra aux utilisateurs, grâce à l’intelligence artificielle, d’accéder facilement au résumé de tous les fichiers présents dans leur smartphone. Cette option pourra être désactivée dans les paramètres.

Nos tests de la semaine

The War Within : le pari d’une nouvelle extension est totalement réussi

World of Warcraft a le droit à une nouvelle extension particulièrement efficace. Vingt ans après son lancement, Blizzard donne un véritable coup de fouet à son jeu fétiche avec The War Within. Le rythme est maîtrisé, la direction artistique est sublime, l’aventure est passionnante. Reste à savoir si Blizzard parviendra à maintenir la qualité du contenu de son MMORPG.

Audi Q4 e-tron 2024 : une mise à jour technique impressionnante

Grâce à sa dernière mise à jour, le SUV électrique d’Audi fait enfin le poids face à la concurrence avec une autonomie revue à la hausse et une meilleure puissance de charge. Si le prix de la Q4 e-tron 2024 n’augmente pas, il reste encore trop élevé, d’autant que les options font très vite gonfler la facture. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par le confort et le silence à bord, mais nous avons regretté de ne pas pouvoir programmer la recharge pour bénéficier des heures creuses.

Wolverine V3 Pro : une nouvelle manette haut de gamme

Razer lance la Wolverine V3 Pro, une nouvelle manette haut de gamme compatible avec PC et Xbox. Notre test nous permet d’affirmer que c’est l’une des meilleures manettes actuellement disponibles sur le marché. Joli design, boutons programmables et équipés de commutateurs Mecha-Tactile, excellente prise en main, autonomie de la batterie impressionnante, la Wolverine V3 Pro nous a conquis. L'application Razer Controller Setup for Xbox permet également aux joueurs de personnaliser leur manette. Enfin, pour 229 euros, les joueurs recevront également un étui de transport et deux joysticks supplémentaires.

Star Wars Outlaws : un excellent jeu d’action-aventure solo

Massive Entertainment propose ici un jeu d’action-aventure solo au gameplay varié. Le fan service est parfait, les paysages sont sublimes à explorer et les zones urbaines sont particulièrement immersives. On adore le duo Kay/Nix, le concept des factions qui implique les joueurs dans leurs choix et l’excellente bande originale. Quelques défauts subsistent malgré tout. En effet, les séquences en vaisseau sont décevantes, les phases de tir ne sont pas convaincantes, il y a beaucoup de bugs et les deux premières heures de jeu ne sont pas vraiment passionnantes.

Motorola Edge 50 Neo : une fiche technique complète et un joli design

Si vous cherchez un smartphone premium à 500 euros, le Motorola Edge 50 Neo est fait pour vous. Notre prise en main nous a permis de découvrir une fiche technique complète, un beau capteur photo Sony Lytia et une recharge rapide 68W. Nous avons également apprécié l’interface Hello UI. Nous avons toutefois regretté les nombreuses applications installées par défaut.

Age of Mythology Retold : une nouvelle vision du célèbre jeu Age of Empires

Les fans comme les nouveaux joueurs devraient adorer ce titre. Age of Mythology Retold offre de beaux graphismes, un gameplay dynamique, des fins de partie épiques et une très belle bande son. Attention, l’interface n’est pas toujours claire et la partie audio est ratée en français. À noter qu’il existe également quelques problèmes d’équilibrage et de pathfinding.

