Ces anciennes Galaxy Watch reçoivent une mise à jour qui change tout avec One UI 6 Watch

Samsung s'apprête à déployer des mises à jour importantes pour ses anciennes Galaxy Watch. Avec l'arrivée de One UI 6 Watch, ces montres connectées vont bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Samsung continue de perfectionner l'utilisation de ses montres connectées, même pour les modèles plus anciens. Alors que les Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra sont déjà équipées de One UI 6 Watch, la société travaille à apporter cette mise à jour aux générations précédentes. Cette nouvelle version, basée sur Wear OS 5 de Google, promet des optimisations en termes de performances et de fonctionnalités.

Une des nouveautés les plus attendues est l'introduction du mode d'affichage permanent global sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était réservée aux modèles les plus récents, mais elle sera bientôt disponible sur ces anciennes montres. Ce mode permet de garder l'écran actif en permanence tout en affichant des informations telles que les données d'activité en cours, sans avoir à réveiller complètement l'écran.

One UI 6 Watch offre une meilleure gestion de la batterie sur les anciennes Galaxy Watch

En plus du mode d'affichage permanent global, la mise à jour One UI 6 Watch apportera des améliorations importantes en matière de stabilisation du système et d'optimisation des performances. Les utilisateurs des Galaxy Watch 4, 5, et 6 peuvent s'attendre à une meilleure gestion de la batterie, une plus grande fluidité dans l'utilisation des applications, et une réduction des problèmes liés à la connectivité réseau. Ces ajustements sont essentiels pour garantir que les anciennes montres continuent de fonctionner efficacement dans un environnement en constante évolution.

Bien que Samsung n'ait pas encore annoncé de date précise pour le déploiement de la version stable de One UI 6 Watch, il est probable que la mise à jour sera disponible d'ici septembre ou octobre, selon le pays et l'opérateur mobile. Pour les utilisateurs impatients, le programme bêta de One UI est toujours une option pour tester ces nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle. Ces mises à jour prolongent la durée de vie des anciennes Galaxy Watch en leur apportant des fonctionnalités modernes et des optimisations nécessaires, même longtemps après leur lancement.

